Camilla Akerberg, la personal trainer australiana que tira por tierra los cinco mitos fitness más extendidos

Muchas veces es difícil ver la luz en el oscuro túnel de las dietas y los entrenamientos diseñados para perder peso y/o tonificar la figura. El motivo es que, en un mundo globalizado y tecnológicamente conectado, estamos saturados de consejos, ejercicios y rutinas que no sabemos si funcionarán o no en nuestros cuerpos. A día de hoy, introducir la palabra dieta en Google nos genera unos 196 millones de resultado en apenas una búsqueda de 0,45 segundos. Ahí es nada.

De ahí que Camilla Akerberg, personal trainer y coach nutricional australiana, se haya encontrado con diferentes casos a lo largo de su carrera profesional. “No todo funciona igual en el cuerpo humano. Todos somos diferentes. Las necesidades en cuanto a alimentación y entrenamiento son distintas en cada persona y así se refleja en los resultados que cada una obtiene”, asegura en una entrevista concedida a la sección ‘Female’ del periódico ‘Daily Mail’.

Con más de 200.000 seguidores en Instagram y una web en la que podemos encontrar entrenamientos a corto y largo plazo, consejos sobre nutrición y hasta un libro de recetas escrito por ella misma, Camilla ha querido acabar con los cinco mitos fitness más extendidos y que todos damos por verdaderos. “Son las creencias más comunes, pero erróneas, que me he encontrado a lo largo de mi carrera”. Desmontémoslos pues.

Camilla Akerberg | Agencias

Mito uno: “Debes hacer ejercicios de cardio intenso si quieres perder peso y tonificar”.

Falso. “Si todavía no tienes un buen volumen de músculo esto solo hará que pierdas peso pero no tonifiques. Te verás delgado, pero tus músculos seguirán sin haber cogido tono y tus esfuerzos no habrán servido para nada”.

¿Qué recomienda Camilla? Lo importante para ella en esta cuestión es incluir pesas en tu rutina fitness y no tenerles miedo, ya que son muy importantes para desarrollar los músculos. Otro punto fundamental es realizar algo de HIIT (entrenamiento de alta intensidad) y reducir el número de calorías que ingieres al día: “Pero siempre bajo la supervisión de un profesional que controle tu dieta para que no te falten nutrientes”.

Mito dos: “Tienes que comer verduras y cortar por completo con el azúcar y el alcohol si quieres ver resultados”.

Falso. “Ser demasiado estrictos y pretender que una persona renuncie por completo al azúcar y al alcohol, además de pedirle que solo coma verduras, hará que no sea capaz de cumplir la dieta y desista. Adelgazar no es comer menos, es comer mejor”.

¿Qué recomienda Camilla? “La comida es nuestra llave para conseguir un metabolismo más rápido y eso solo se consigue comiendo de todo. Lo que debemos intentar es llenar nuestro plato de alimentos orgánicos no procesados. En cuanto al alcohol, consumirlo moderadamente no debería ser ningún problema si lo hacemos ocasionalmente”.

Mito tres: “Necesitas hacer cientos de abdominales para conseguir presumir de six-pack”

Falso. “Puedes hacer los abdominales que quieras, pero si no cambias tus hábitos alimenticios, de nada servirán. Lo que poca gente sabe es que cualquier six-pack tiene su origen en la cocina”.

¿Qué recomienda Camilla? “Para marcar abdominales, primero debes quemar la grasa que los rodea y para eso, de nuevo, debes ajustar tu dieta para ingerir menos calorías al día. Además, algo que funciona bastante bien es no centrarse solo en ejercicios como los ‘crunchs’ o los ‘sit-ups’, sino trabajar el ‘core’ en su conjunto”.

Mito cuatro: “Necesitas hacer cientos de sentadillas para conseguir un culo perfecto”.

Falso. “Durante años sufrí una lesión de espalda que no me dejó realizarlas y me di cuenta de que había otros ejercicios que potenciaban mil veces más los músculos de mis glúteos”.

¿Qué recomienda Camilla? “Lo mejor es no obsesionarse con hacer solo sentadillas e incluir en nuestra rutina de sentadillas unos cuantos giros de cadera, extensiones de espalda y varios ‘donkey kicks’.

Mito cinco: “Contar calorías en la mejor manera de obtener resultados rápidamente”

Falso. “El peligro de contar calorías hará que dejes de pensar en la comida como algo que debe ser saludable y solo veas números. Esto se traducirá en que no aprenderás a mantener una nutrición saludable y te obsesionarás”.

¿Qué recomienda Camilla? “Lo importante es centrarse en el valor nutricional de los alimentos y no en las calorías que aportan. En vez de fijarte en los números, fíjate en lo saludables que son. Llena tu plato de verdura, fruta, proteínas, carbohidratos y grasas insaturadas y verás cómo no solo tu figura te lo agradece, sino también tu colesterol”.