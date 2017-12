Cinco sencillas técnicas de motivación para adelgazar más

Cuando ya llevas un tiempo con ello y ves que los resultados van llegando pero poco a poco es momento de meterte una dosis de motivación extra para no decaer en la monotonía y que al final lo dejes. Apunta estos a ver si te convencen.

1.- Ponte notas en la nevera: es un sencillo y antiguo truco, pero que sin duda funciona muy bien. Llena tu nevera de post-its con frases motivacionales del tipo: “Si puedes soñarlo, puedes hacerlo”, o “No cuentes los días, haz que los días cuenten”. Puedes encontrar multitud de ellas por la red.

2.- Ponte un objetivo a lo grande: ojo, que no hablamos aquí de que de repente digas que quieres adelgazar 30 kilos haciendo deporte o haciendo dieta, no, no es eso. Nos referimos a que, por ejemplo, pienses por qué estás a dieta: ¿Porque necesitas adelgazar para que no te duelan las rodillas? ¿Por temas de salud cardiovascular? ¿Para poder subir escaleras? Piensa en esas cosas más a lo grande para no olvidarte de por qué has llegado hasta donde has llegado.

3.- Haz una promesa: prometerle a alguien que vas a perder peso es una de las mejores maneras que tienes de motivarte. Así, siempre que veas que empiezas a decaer en tu empeño puedes recuperar esa promesa que tienes guardada en un lugar de tu mente y traerla a quite para volver a darle caña al entrenamiento y a la dieta.

4.- El truco de las jarras: hay un truco bastante habitual dentro del mundo fitness que consiste en poner dos jarras o dos botes: en uno tienes que poner los kilos que quieres perder y, en el otro, los que ya has perdido.

Evidentemente, al principio únicamente habrá material en el primero, pero tu reto y tu objetivo es invertirlo y que, al cabo de x tiempo, el de kilos perdidos esté completamente lleno.

5.- Planea tus vacaciones por objetivos: es una forma original de motivarte, y consiste en que dividas tus futuras vacaciones en ítems. Por ejemplo: “comprar los billetes”, “hacer la maleta”, “coger el vuelo”, “llegar al hotel”, “tomar una caipiriña”, y así tantos ítems como quieras.

Según vayas cumpliendo objetivos de tu reto de perder peso puedes ir desbloqueando cada uno de ellos, de tal manera que, cuando llegues al final de tu objetivo, tendrás todos desbloqueados y te podrás ir de vacaciones como premio. ¿Lo intentas?