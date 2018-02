¿Cómo afecta tu tipo de sangre a la hora de ponerte en forma?

TAMBIÉN INFLUYE EN TU PERSONALIDAD

Nuestro grupo sanguíneo es, junto con nuestro ADN, iris y huellas dactilares de las pocas cosas que no se pueden modificar en nuestro organismo así que, antes de nada, si crees que lo que vas a leer no te va a gustar, mejor que no sigas, porque no podrás cambiar de un grupo sanguíneo a otro, lo sentimos.