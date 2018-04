Cómo perder peso sin enterarte: siete acciones cotidianas que te hacen quemar calorías

Si eres de los que admites que necesitas hacer ejercicio, pero no acabas de encontrar el tiempo (ni las ganas) no te preocupes, porque mantenerse activo físicamente no sólo supone machacarse en la bicicleta de spinning, hay otras actividades mucho más llevaderas que te ayudarán a perder calorías.

Jardinería

¿Has pensado en participar en algún tipo de actividad en huertos urbanos? ¿Tienes un jardín o una terraza? Pues ha llegado el momento de que encuentres tu pasión por la plantas, con el beneficio además de conseguir una atmósfera más limpia. Desde el punto de vista del consumo energético, según la web CalorieLab en una hora de jardinería puedes quemar entre 200 y 400 calorías.

Hacer la compra

Aunque dar vueltas por el supermercado empujando un carrito de la compra no puede ser comparado con un ejercicio de pesas (y admitámoslo, tampoco es lo más divertido del mundo), el consumo calórico, de todas formas, no se puede obviar: en una hora haciendo la compra puedes quemar entre 100 y 200 calorías.

Pasar el aspirador

Limpiar la casa es una de las mejores alternativas para estar en formas, además de los obvios beneficios que supone. Así, 30 minutos pasando el aspirador suponen una quema de 50 calorías, que pueden llegar fácilmente a las 100 en el caso de que te toque arrodillarte para encerar. Si quieres además doblar los resultados, basta con que pases el aspirador por las escaleras.

Lavar el coche

A menos que no seáis maniacos de la limpieza, lavar el coche no es algo que hagamos todos los días. Sin embargo, si el objetivo es estar en forma, es una actividad a valorar, evitando por tanto posponerla hasta el infinito. Vale, admitámoslo, pasar por el túnel de lavado es una actividad más fácil y rápida, pero hacer el trabajo a mano permite quemar 130 calorías a la hora. Con la satisfacción además que da el haberlo hecho uno mismo.

Bailar solos

Todos lo hemos hecho alguna vez: ponernos a bailar como locos cuando nadie nos puede ver. Pues bien, aparte de la recarga de energía positiva que supone la actividad, bastan 15 minutos siguiendo el ritmo de tus canciones favoritas para consumir centenares de calorías. Si a eso le unimos el limpiar mientras lo hacemos, es un ‘bonus track’ que garantiza el éxito.

Poner la lavadora

En lo que se refiere a las actividades de cuidado de la casa, el consumo calórico depende de varios factores, como por ejemplo el número de rampas o escaleras que es necesario hacer para tender la ropa. De todas formas, la combinación de todas estas variables, puede hacerte quemar a la semana alrededor de unas 70 calorías.

Subir las escaleras

Por último, un clásico, lo sabes y no lo haces: ¿por qué no proponértelo en serio? Evitar el ascensor y subir las escaleras cada vez que sea posible puede marcar una diferencia significativa para la salud. Además de ayudar a quemar muchas más calorías que cuando estamos parados, subir las escaleras ayuda a reforzar los huesos y los músculos, aportando beneficios a todo el sistema cardiovascular.