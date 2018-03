Esta fitgirl comparte sus trucos para adelgazar 38 kilos y no volver a engordar en años

Cuando Britney Vest rompió con su pareja decidió dar un cambio a su vida. Se propuso adelgazar y tres años después había conseguido su objetivo: adelgazar 38 kilos. Ahora, se ha convertido en una estrella del fitness en Instagram donde cuenta con más de 100.000 seguidores y comparte consejos para ayudar a mantenerse en forma y llevar una dieta equilibrada.

Sus padres y su abuela siempre trataron de sobornarla con dinero y regalos para que se concienciara y tratase de adelgazar, pero no lo conseguían.

Cuando se acabó la relación con su pareja, Britney se propuso adelgazar y dar un giro a su vida. En 2015 comenzó a hacer ejercicio y a llevar una alimentación saludable. Tres años después había conseguido lo que deseada. Britney había adelgazado 38 kilos.

Para ello, comenzó a escribir un diario donde anotaba y llevaba un control de todos los alimentos que ingería. Durante el siguiente año y medio tuvo otro objetivo: ser constante.

Para ella, la clave para conseguir un reto así se basa en tener una mentalidad muy clara y saber que adelgazar solo tiene un camino de ida. "El hecho de que no veas el cambio en el exterior de inmediato no significa que no esté pasando", explica Britney.

"Debes seguir tomando las decisiones correctas, todos los días, hasta que se convierta en un hábito"

Más tarde, comenzó a introducir algo de ejercicio en su rutina semanal, hasta que decidió apuntarse y pagar un gimnasio "El hecho de pagar las cosas por ti mismo también cambia tu mente", asegura la joven

Después de alcanzar la meta de llegar a pesar 75 kilos, corrigió su figura con un 'lifting' corporal y así recuperar la silueta. Ahora, tal y como muestra en su cuenta @fittybritttty, se siente orgullosa y feliz tras haber conseguido perder esos kilos que le perjudicaban su autoestima y su salud.