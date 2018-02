Fitness exprés: 10 rutinas de ejercicios de 10 minutos que funcionan (por si no tienes tiempo o eres un poco vago)

Es verdad que el ritmo de vida actual nos deja poco tiempo para otras cosas que no sean trabajar, ir a la compra (ojito porque ahí puedes hacer un poco de ejercicio si sabes cómo), dormir y comer en casa de tu madre (o suegra) los domingos. Normal que con tanto estrés y ansiedad, no nos demos cuenta de que estamos dejando a un lado el deporte. Muy mal, queridos. Muy mal.

“Claro, ya está aquí la lista que quiere que nos apuntemos al gimnasio y hagamos cuatro horas de ejercicio al día”, pensaréis vosotros. Pues lo de que soy lista os lo agradezco, pero lo siguiente no es, ni de lejos, la intención con la que escribo este artículo. ¡Al contrario! Hoy estoy aquí para que os pongáis en forma en tan solo diez minutos. Bueno, al día, claro está. Que me llamo Carmen, no Lourdes.

Es lo que se conoce como fitness exprés (como el Carrefour). Diseñado para personas que no disponen del tiempo necesario (o del espíritu sufridor) que hace falta para enfrentarse a rutinas de ejercicio más largas e intensas. Así pues, si realizas estos 10 ejercicios de 10 minutos conseguirás los mismos resultados sin la sensación de que estás perdiendo el tiempo en el gimnasio (hay gente que se agobia dentro de estos templos del hedonismo) o de que te vas a caer al suelo desmayado por no poder seguir el ritmo.

Conseguir un vientre plano y tonificar el abdomen

Esta rutina, llevada a cabo por Adrián Fit, consta de elevación de cadera con pierna estática, twisting pistons, crunch a 45 grados, crunch cruzado con toque de talón, tijeras a 45 grados y planchas arriba y abajo.

Ahora bien, si quieres saber cómo hacer el abdominal perfecto lo mejor será que veas este vídeo que grabamos hace un tiempo.

Correr

No pongas esa cara porque darle al running durante diez minutos hará que tu organismo se active y que se acelere tu metabolismo quemando grasas a mayor velocidad. Además, te ayudará a tonificar tus piernas y reducirás el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

Piernas en forma

Vale, tampoco hace falta que hables tanto ni seas tan feliz como este instructor, pero lo cierto es que no estaría mal que echases un vistazo a su web HasFit.

Brazos: Fuerza en bíceps y tríceps tonificados

Y lo mejor de todo es que solo necesitas unas mancuernas y una silla. Además, al ser una rutina de alta intensidad, tu organismo seguirá quemando grasas y calorías tras la sesión de ejercicio.

Salta a la comba

Lo sé, llevas desde que ibas al colegio sin hacerlo, pero es uno de los ejercicios más completos que puedes realizar porque involucra cada músculo de tu cuerpo. En serio. Además, según un estudio llevado a cabo por Peter Schulman, profesor asociado de Cardiología y Medicina Pulmonar de la Universidad de Connecticut, “saltar a la comba mejorará tu resistencia porque optimiza tu rendimiento cardiovascular y tu capacidad aeróbica. Esto hace que oxigenes mejor y que aumente el tiempo en el que empieces a sentir fatiga cuando practiques otros deportes.

Sentadillas

Lo importante de las sentadillas es realizarlas correctamente porque si no podríamos sufrir alguna lesión, sobre todo en la espalda. ¿Y cómo hacerlas bien? Lo más importante es abrir ligeramente las piernas, mantener las rodillas flexionadas y bajar manteniendo la espalda recta y haciendo que todo el peso de nuestro cuerpo recaiga en los glúteos y los muslos.

Afina tu cintura

Este tipo de ejercicios se centran en los estiramientos y en activar los músculos de tu cintura para que se alarguen y no se contraigan. Esta rutina está indicada para personas que ya se hayan librado de la grasa abdominal. Aunque igualmente puedes comenzar a practicarlos si los combinas con algo de cardio.

Realza y tonifica los glúteos

La media sentadilla es una de tus mejores aliadas. También llamada ‘estocada’, lo más importante al realizar este ejercicio es que la rodilla delantera no debe sobrepasar la línea de la punta del pie.

Haz el Superman

Exacto. Y no tienes que ponerte una capa, aunque las mallas sí serán necesarias. Esta posición, muy común en Pilates, es un gran ejercicio de tonificación y habilidad, por qué no decirlo. Si eres capaz de repetir estos ‘sencillos’ ejercicios durante 10 minutos sí que serás todo un superhéroe.

Estiramientos

No todo iba a ser sufrir y no hay nada mejor para no odiar ponerse en forma que estirar. Además, sería interesante que probases a realizar esta rutina que nos propone la modelo Vanessa Lorenzo relacionada con el yoga. Obviamente, habrá partes que no consigas hacer por la flexibilidad que tengas, pero no te preocupes, lo importante es ir mejorando poco a poco.