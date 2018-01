Ni por salud, ni por perder peso: ¿Cuál es el principal motivo por el que los españoles van al gimnasio?

¿Qué es realmente lo que les impulsa a iniciarse en el deporte? Un reciente estudio cifra en un 63,4% las personas que lo ejercen por motivos estéticos y con el objetivo de lucir ‘tipazo’ frente a un 14% que lo hace por razones diferentes, como perder peso o simplemente por salud.

Este mismo informe refleja que a pesar de este incremento, la realidad es otra. Sólo el 23,6% de los españoles acude a un gimnasio, y de todos ellos, el 20% acude muy poco a él (entre una vez a la semana o nunca). El 33% lo hace dos veces en semana. Y únicamente el 47% se lo toma en serio ejercitándose más de tres veces a la semana.

Asimismo, una clasificación por comunidades autónomas muestra que los madrileños, canarios y andaluces son los que más ejercicio practican, en contraposición a los vascos y los baleares, que son quien menos interés sienten por el deporte.

En cuanto a aquellos que no están apuntados, el estudio realizado por acierto.com pone de manifiesto que el principal problema de la población española radica en que no se practica ningún otro deporte. Hasta 17 millones de españoles admiten ser sedentarios y 7 millones más reconocen no realizar ningún tipo de actividad física.

Además, al 61,5% le preocupan las calorías que consume. Tanto es así, que el 54% de los españoles trata de llevar una dieta equilibrada, mientras que el resto se preocupa de las calorías que ingiere contándolas. Por otro lado, el 58% de los encuestados asegura haberse puesto a dieta alguna y el 24% lo hizo en una ocasión puntual, mientras que el 18,5% de ellos lo ha hecho durante el último año.