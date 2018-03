Saltar en una cama elástica es más efectivo que hacer running (y lo dice la NASA)

¡Con la NASA hemos topado! Nosotros que creíamos que solo se dedicaban a mandar a Matt Damon a ‘Marte’ y a salvar a Tom Hanks y compañía las 105.214 veces que falló algo en la misión ‘Apolo 13’, ahora resulta que han dado con un importante hallazgo en cuanto a fitness se refiere. Y todo por haber tirado de hemeroteca y haber revisado, analizado, reformulado y confirmado las hipótesis de un antiguo estudio que pasaron sin pena ni gloria por sus despachos allá por el año 1980.

Tras desempolvar de sus estanterías ‘Body acceleration distribution and O2 uptake in humans during running and jumping’, la NASA se basó en la premisa de dicho estudio en el que se detalla que correr y saltar en cama elástica elevan de manera casi idéntica los niveles de frecuencia cardíaca y de consumo de oxígeno. De lo que no se percataron A. Bhattacharya, E. P. McCutcheon, E. Shvartz, y J. E. Greenleaf, sus autores, fue del hecho de que el salto en cama elástica produce mayores resultados bioquímicos con menos demanda en el corazón y es este hecho el que hace que resulte más eficaz que correr.

Así pues, los recientes cálculos e investigaciones de la NASA han dado lugar a que esta agencia espacial arroje cuatro nuevos resultados al respecto.

La fuerza G a la que está sometido el tobillo cuando corremos es el doble que cuando saltamos en cama elástica

Esto explicaría los problemas de rodilla en corredores habituales, especialmente cuando el sistema natural de absorción de impactos del cuerpo se fatiga tanto que no hace su trabajo correctamente. Es ahí cuando fuerzas adicionales inesperadas actúan sobre los músculos, ligamentos y tendones ya cansados, forzándolos más allá del punto de ruptura.

Al saltar en una cama elástica, los tobillos y las piernas soportan la misma fuerza G

Esto permite ejercitar todo el cuerpo sabiendo que no se aplica presión indebida a ninguna de sus partes, como los pies, los tobillos y las piernas, y al mismo tiempo saber que cada parte del cuerpo está recibiendo la protección ambiental necesaria.

Mayor trabajo mecánico con menor gasto de energía

El uso eficiente de las fuerzas verticales de aceleración y desaceleración para producir carga interna al oponerse directamente a la atracción gravitacional desarrolla más trabajo biomecánico con menos gasto de energía. Por lo tanto, se utiliza menos oxígeno (un 68 % menos) y se exige menos al corazón.

Un ejercicio más seguro para las extremidades inferiores

Incluso cuando una persona es capaz de desarrollar una fuerza en la cama elástica de más de 4G, aunque no es más eficiente en cuanto al consumo de oxígeno que correr, es mucho mejor en las extremidades inferiores porque todas las células del cuerpo todavía está por debajo de su umbral de ruptura, lo que proporciona una forma segura de hacer ejercicio.

Por todo ello no es de extrañar que en algunos países como Inglaterra, se estén abriendo parques de atracciones hinchables como el Inflata Nation. Exacto. Diversión y ejercicio van de la mano en estos espacios diseñados para todos los públicos y en el que se busca conseguir (más o menos) las mismas ventajas físicas que si estuvieses saltando sobre una cama elástica. Desde una visión más lúdica, claro está. Aunque algunos de estos parques ofrecen clases de fitness al uso.

Pero no solo la NASA se ha dado cuenta de los muchos beneficios de saltar y rebotar alegremente en una cama elástica. Durante los últimos años, algunos gurús fitness ya habían apuntado los pros de introducir este aparato en tu workout y de ahí la aparición del Body Jump.

- Desarrollar unos huesos más fuertes

Maravillas de la aceleración y deceleración. Nuestro cuerpo interpreta el movimiento como un aumento de la fuerza de gravedad y esto hace que la densidad de nuestros huesos aumente. Algo que es altamente beneficioso para evitar lesiones.

- Mejora el equilibrio

Mientras saltas, tienes que ser muy consciente de tu centro de equilibrio ya que el suelo de la cama elástica es una superficie inestable. Además, se desarrollan mucho más tus habilidades motoras y de coordinación.

- Elimina la grasa

No es ninguna broma. Saltando en una cama elástica durante una hora puedes quemar hasta 1.000 calorías. No solo eso. Este tipo de ejercicios activa tu metabolismo por lo que tu cuerpo puede procesar las nutrientes de manera más eficaz.