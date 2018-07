Si hace pocos días conocíamos la noticia de que Adidas comprará Runtastic para competir directamente con Nike+, hoy conocemos la aplicación que sirve para que los corredores y los amantes del fitness liguen entre ellos.

Jaha, como se llama la aplicación, es el Tinder de los deportistas. En realidad, su objetivo, según sus creadores, es juntar a gente que está haciendo deporte en el mismo parque pero que no se conocen entre ellos, de tal modo que al final se creen grupos de entrenamiento espontáneos y, quien sabe, parejas amorosas.

Para que funcione correctamente, los usuarios deben rellenar un perfil en la aplicación especificando sus intereses, y, como no, permitir que la app les geolocalice en todo momento. Una vez has conectado con otro usuario que está haciendo uso de la aplicación, puedes chatear con él o, lo que quizás sea más atractivo, crear retos personales de cara a picarte en el entrenamiento.

Sus creadores también hablan de que, al usar Jaha, hacer deporte es más seguro: no es lo mismo salir a correr solo que hacerlo acompañado, y mucha gente tarda mucho tiempo buscando esa pareja ideal para hacer kilómetros o, directamente, usa como excusa no tener a nadie para correr para no salir.

Ahora bien, al igual que es seguro en ese aspecto, también corres los riesgos que puedes correr con una cita de Tinder: que la persona que esté al otro lado de la pantalla no tenga las mejores intenciones y, en vez de hacer deporte, sus objetivos sean otros. Mucho ojo.

También, como toda aplicación de fitness y running que se precie, Jaha no solo aporta el hecho de poder quedar con otra gente con tus mismos intereses deportivos, sino que también te ofrece la posibilidad de ‘trackear’ tu ruta, medir las calorías que quemas, tu ritmo promedio, etc.

De momento solo está disponible en la App Store, y, según comentan desde Jaha, estará disponible para los terminales de Android a finales de 2015.