Cámaras de vídeo para grabar tus rutas de bici: ¿te apuntas al velfie?

Pero, ojo, esos vídeos son solo personales. nada de aburrir al personal con tus rutas ciclistas con un vídeo de más de dos horas. Eso equivale a enseñar el vídeo de la boda.

El caso es que para tu uso personal, y solo personal, existen una serie de cámaras la mar de interesantes y discretas que puedes acoplar en tu bici para así recordar tu verano siempre que quieras.

Para empezar debes asegurarte de que la cámara que compres se puede adatar a tu manillar. Si no viene con el adaptador correspondiente, deberás hacerte con alguno por tu cuenta.

No suelen ser especialmente caros y tienes variedad de estilos. Puedes llevar desde soportes para barras, hasta cintas o incluso un arnés donde colocar la cámara.

Otra opción son cámaras que se acoplan al casco o que son tan pequeñas que pueden adherirse a las gafas o llevarlas colgadas.

Como no, tenemos que empezar por las GoPro. hasta los menos entendidos han oído ya hablar de ella. Lo mejor de esta cámara es que te permite capturar imágenes de casi profesionales de cine. Un pero, en general, su precio. Ahorra y podrás tener a Amenábar en el manillar de tu bici.

Especialmente seduce a los expertos la HERO4 Session, que almacena toda la potencia de estas cámaras pero en un formato más reducido, lo que la hace más ligera y práctica a la hora de hacer tus rutas ciclistas.

Con ella no tendrás que preocuparte de golpes o de que se moje ya que cuenta con un diseño resistente y sumergible. La podrás controlar mediante un botón, y graba vídeo de 1080p60 y toma fotos de 8 MP.

Como te decíamos, es cara. Cuesta unos 430 eurazos. Eso sí, por ese precio puedes sacarle un gran partido y colocarla allá donde quieras: en el manillar, debajo del sillín y de cara al pelotón, en el tubo inferior o donde te plazca.

Si no te apetece colgar una cacharro que te ha costado casi 500 euros de cualquier parte de tu bici, igual es mejor que te hagas con una XTR. La puedes acoplar a tu casco y llevarla siempre bien alta. Sus características no están nada mal, aunque no se pueden comparar a las de la GoPro. Aún así, puedes tener un buen recuerdo de tu verano en bici y por precios más asequibles. Hay dos modelos, de 90 y 150 euros.

Garmin es otra de las marcas que destaca por su buen hacer en cuanto a dispositivos electrónicos deportivos. Y las cámaras no son una excepción.

Una de sus últimas aportaciones al sector es la Virb, una cámara con HD real a 1080p y tres horas de batería. Es una cámara robusta y resistente a salpicaduras. Viene con varios soportes así que podrás usarla en la posición que quieras. tampoco es especialmente barata. Si tienes 260 euros, puede ser toda tuya.