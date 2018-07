Cinco deportes invernales y extremos para liberar adrenalina

Si pensabas que el invierno era la estación perfecta para mantenerte al abrigo del hogar esperando que pase el frío, no podías estar más equivocado porque la nieve nos ofrece la posibilidad de liberar adrenalina y disfrutar de un sinfín de deportes invernales que puede que no sean demasiado conocidos -al menos de momento- pero que poco a poco se van haciendo notar cada vez más. Eso sí, tienen su riesgo, así que conviene que no te los tomes a la ligera.

1. Salto BASE con esquíes

El salto BASE consiste en lanzarse desde al vacío desde distintas superficies, como montañas, edificios, puentes... aterrizando con un paracaidas. En invierno, esta práctica puede incluir también el uso de los esquís, algo que la hace todavía más espectacular. Como prueba, aquí tienes este vídeo:

A pesar de que este deporte cuenta con un gran número de apasionados es altamente peligroso. Desgraciadamente, en España muchos oyeron hablar de él por primera vez tras la trágica muerte del cocinero Darío Barrio. De hecho, en países como Australia y algunos estados de EEUU está prohibida su práctica.

2. Heli-ski

El Heli-ski es una disciplina que cada vez está ganando más adeptos y que supone lanzarse con los esquís o con la tabla de snow sobre cumbres con nieve virgen a las que sólo se puede acceder con un helicóptero. Los que lo han probado aseguran que se experimenta una sensación de total libertad durante el descenso, lejos de las masificadas pistas de esquí.

3. Ice climbing

El ice climbing consiste en escalar paredes de hielo o incluso cascadas congeladas. Para desarrollar esta actividad es necesario una equipación especial que se adapte en cada momento a las características del hielo y a su consistencia, de manera que se pueda evitar que la superficie elegida se rompa y se haga añicos mientras se escala.

4. Snow kayaking

Hay que admitir que los deportes extremos son también fruto de un poco de imaginación, basta con ver el snow kayaking que consiste en lanzarse con un kakay desde la cima de una montaña congelada y descender por ésta como si se tratara de las aguas de un torrente.

5. Kite snowboarding

Y para concluir el repaso la unión de dos deportes relativamente recientes, el kite surfing y el snow, que sumados dan como resultado el Kite snowboarding, es decir, una variante de snow que se practica aprovechando la fuerza del viento gracias a una gran cometa. Los que lo practican aseguran que en comparación con el snowboard tradicional es necesaria menos fuerza pero mayor coordinación, y es que, si el viento es demasiado fuerte, es necesario contar con el suficiente control para mantener la tabla en contacto con la nieve.