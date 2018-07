Cómo dejar a Cupido en fuera de juego con estos diez regalos deportivos

De buen rollo, sin cursilerías. El secreto está en llevárnoslo a nuestro terreno. Así que hagamos que el rollizo Cupido se deje de falsas promesas para calzarse las ‘zapas’ y regalarnos un San Valentín cargado de propuestas deportivas para disfrutar solo… ¡o en pareja!

1.- Dorsales dobles: Inmortalizad vuestro amor atravesando la línea de meta de una carrera de la mano. Pocas cosas unen más que entrenar, sufrir, sudar y celebrar juntos la consecución de un logro deportivo. Sin presiones. No hace falta que sea un maratón.

2.- Camisetas conmemorativas: ¿Tu pareja se enfrenta al reto de su vida este año? ¡Pues grítalo a los cuatro vientos! Haz camisetas con su imagen, su grito de guerra… “¡Eres el mejor del mundo!”.

3.- Yoga sexual: Da nuevos bríos a tu vida íntima. Bucea, investiga… Busca en las posturas del yoga la potencia, la flexibilidad y el control para mejorar vuestro rendimiento en el plano horizontal.

4.- Álbumes de la Gloria: Recopila las fotografías de los momentos deportivos míticos de tu pareja y reúnelos en un álbum. Y, muy importante, elige pies de fotos épicos. Da rienda suelta al cronista deportivo que hay en ti. ¡No te quedes cort@!

5.- Celebraciones: ¿No va la gente a Cibeles, Neptuno o Canaletas a festejar las victorias de su equipo? Pues con más razón aún deberíamos celebrar las de nuestra pareja.

6.- Entrenamientos en pareja: Baja el listón. Olvida tus marcas y sé generoso. Sal a entrenar con tu pareja y, como prueba de tu amor incondicional, adáptate a su trote cochinero. Te lo agradecerá eternamente.

7.- Chiquipuntos: El mejor regalo para un@ padre/madre de familia… ¡tiempo libre! Los ‘chiquipuntos’ no se compran. Ni se venden. Son intangibles y sólo pueden conseguirse tras una ardua negociación en el seno de la pareja. Son canjeables por horas de entrenamiento. ¿Se puede pedir más?

8.- Masaje deportivo… con final feliz: Cambia la sesión de ‘fisio’ por un tratamiento doméstico con traca final. Probablemente, el efecto descontracturante en el plano muscular no será tan espectacular como el experimentado en la camilla de un especialista pero la mejora de la atmósfera familiar será notoria.

9.- Escucha y comparte: Apaga el móvil. Olvida tu grupo de guasap y pregunta a tu pareja por sus ‘cosas’.. ¡mirándole a los ojos!. Intenta empatizar, conectar con sus inquietudes. Demuestra interés por sus marcas, sus retos…

10.- Crea vuestra ‘play list’: Recopila vuestros grandes éxitos musicales en pareja para que le carguen las pilas durante los entrenamientos. Recuerda: “Tramps like us, baby, we were born to run!”