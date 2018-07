¿Cómo reconocer a un runner por sus calcetines o sus mallas térmicas?

Calzarse unas zapatillas es una tendencia que está al orden del día, la comodidad se ha adueñado de las calles. ‘Ir en zapas’ es una frase muy común. Pregunta: ‘¿Qué te vas a poner?’ Respuesta: ‘Unos vaqueros con zapas’. ¿Pero qué zapas? Las zapatillas es el punto y seguido de la ropa y complementos que ponen nombre a un corredor.

Cómo cazar a un runner

Zapatillas: Como ya he apuntado antes, las zapatillas running han dado el salto a la calle. Si antes eran una apuesta arriesgada ahora es interesante para ser uno más de la estética sport y la urbana. Vaya con vaqueros, falda, vestido… pueden haber dos respuestas: ‘¡Voy tan cómoda… y como se lleva me las pongo!’ ‘Con lo que me han costado ¡tengo que amortizarlas!’

Calcetines: Sí, los calcetines son una prenda interior que puede parecer desapercibida, pero un corredor no se despegará de ellos. ‘¿Si voy cómodo con los calcetines, porque no usarlos para diario? Siempre se ha dicho que reconocer a un runner por sus pies es muy sencillo y ahora también podremos saberlo por sus calcetines. Con las botas de invierno el corredor pasará desapercibido, pero cuando vaya a una zapatería a probarse calzado, esos pies hablarán solos.

Mallas térmicas: Sobre todo en invierno, cuando la gente espera sentada en un banco, el metro, una cafetería… fíjate en la parte inferior de las piernas, en lo que asoma del pantalón, puede que te percates de la presencia de una capa que no es un calcetín ¡son las mallas para correr térmicas!

Cinturón running: Va con el móvil en la mano, pero no lo guarda ni en el bolsillo ni en el bolso. Descubres cómo levanta de manera disimulada su camiseta y lo guarda. ¡Lleva el cinturón running puesto!

Reloj/Pulsómetro: El pulsómetro es ‘la joya’ de todo corredor. Irá a trabajar, de fiesta, dormirá, se duchará con él… será el eterno presente amigo en su muñeca. Reconocerás un reloj/pulsómetro rápidamente si su diseño guarda una estética deportiva, muchos botones y esfera grande, pero como sea un runner a la última, ese reloj glamoroso que ves es su muñeca le estará midiendo las pulsaciones.

Pulseras: La muñeca es un contador de carreras. Hay quien acumula pulseritas de plástico o de tela, al igual que quienes guardan los dorsales de las carreras como un tesoro. ¡Bisutería runner!

Bandana/braga: ¿Para qué usar una bufanda? Las bandanas/bragas ocupan menos espacio en el bolso, incluso son perfectas para guardar en el bolsillo y recurrir a ellas de forma rápida.

La ropa y complementes pueden darnos señales de quien acumula kilómetros, pero si a ello le sumamos acciones concretas, seguro que vamos a dar en el clavo. Si tienes dudas fíjate en lo siguiente:

Cuando pasa un runner por su lado: No puede evitar girarse y hacer un chequeo de arriba a abajo: zapatillas, ropa, gafas, pulsómetro… ‘¡Lleva el nuevo modelo!’

De fiesta y la foto de amigos: La foto de grupo con cubatas en la mano y él con la botella de agua/zumo.

Las escaleras mecánicas no existen: En la salida del metro, las escaleras mecánicas no son para él, hay que subir las escaleras y a ser posible, a trote.

El moreno runner: un moreno al estilo Black&White ¡Las marcas al poder!

La moda es una manifestación de la identidad de cada uno y el runner habla por las calles.