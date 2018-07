Las deportivas ya son una pieza de museo (en Nueva York)

Nacieron en el siglo XIX para calzar los pies de los deportistas, pero poco a poco se han ido ganando un hueco en el armario de cualquiera, incluidos aquellos a los que el gimnasio les da alergia.

Ahora, las deportivas se han convertido además en una pieza de museo gracias a la exposición titulada "The Rise of Sneaker Culture" (El ascenso de la cultura sneaker) que el Brooklyn Museum ha dedicado a esta prenda de vestir que -afirman- “ha unido mundos y generaciones muy distintas”.

“Desde sus orígenes modestos a mitad del siglo XIX hasta las zapatillas de deporte de alta gama creados en la última década, este tipo de calzado se ha convertido en una obsesión global”, afirman desde el museo en su página web. “Esta es la primera exposición para explorar la compleja historia social y la importancia cultural de este calzado usado ahora por miles de millones de personas en todo el mundo”.

La exposición, que permanecerá abierta hasta el 4 de octubre, cuenta con aproximadamente 150 pares de zapatillas que recogen la evolución de las deportivas desde sus inicios alrededor de 1830 cuando se realizaban a base de caucho vulcanizado hasta su papel actual “como símbolo del estatus e icono urbano”.

Durante la misma, los visitantes podrán descubrir que la denominación inglesa “sneaker” para este tipo de calzado proviene de la expresión “sneak up on someone”, cuyo significado sería “acercarse sigilosamente a alguien. El término fue acuñado por primera vez por la U.S. Rubber Company de EEUU en 1892 ya que entre las cualidades que atribuían a estas zapatillas, además de la de ser cómodas, era que no hacían ruido al pisar.

Sin embargo, de la simplicidad de aquellos diseños, las deportivas han evolucionado hasta el punto de contar con verdaderos hitos de la moda creando modelos como el Insta Pump Fury, diseñado por Chanel para Rebook en 1997 o el Yeezy 750 Boost, creado por Louis Vuitton.

Artistas consagrados también han puesto su creatividad al servicio de este calzado como Damien Hirst o Shantell Martin Pero la influencia de las deportivas va incluso más allá y en la muestra se pueden encontrar escenas de películas, fotografías, dibujos… que exploran la historia, las tendencias, el contexto social e incluso el marketing que ha dado forma a la “cultura sneaker” en los últimos dos siglos.

Artistas como Elvis Presley, John Lennon o Mick Jagger ayudaron a que este calzado penetrase con fuerza en el mercado gracias al efecto imitación que provocaron en varias generaciones. Hoy las deportivas se han convertido en mucho más que un simple calzado, se han convertido en pequeños tesoros personales. Y es que… algo tendrán, para que nos gusten tanto.