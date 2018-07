Descubre cinco formas de hacer deporte gracias a tu móvil

Para que no te vuelvas a enfrentar a esa 'soledad', tu móvil te puede echar una mano gracias un sinfín de aplicaciones y redes que ayudan a encontrar compañeros. ¿Un partido de tenis, pádel, fútbol o baloncesto sin necesidad de que se alineen los astros para conseguirlo? Ya es posible.

1.- Yes we play: Es una aplicación web y móvil que permite crear una actividad deportiva e invitar a los participantes en tres sencillos pasos, en los que simplemente hay que indicar el dónde, el cuándo y el con quién. La plataforma, desarrollada por un grupo de emprendedores de Barcelona y disponible para iPhone y Android permite al usuario realizar un seguimiento preciso del estado de sus actividades. Si en un determinado momento faltan deportistas para completar la convocatoria, ya sea para un partido de pádel, de fútbol o de tenis, ya sea para hacer running o realizar una salida en bicicleta de montaña, la aplicación se encarga de localizar candidatos próximos al lugar del evento, y filtra los resultados en función de criterios como el nivel, la edad o el sexo. Tras más de un año y medio de desarrollo tecnológico y con una inversión de 600.000 euros, la plataforma surgió como respuesta a la necesidad de simplificar la organización de actividades deportivas. ‘Además, queríamos facilitar el contacto entre deportistas, un 83% de los cuales reconoce que a menudo tiene dificultades para encontrar a alguien con quien practicar sus deportes favoritos’, explicaba el CEO y cofundador Ferran Llisterri en su lanzamiento.

2.-Timpik: El ideador de la 'app', Camilo López, se encontró un día con que no podía jugar al fútbol porque no tenía compañeros suficientes. Del problema, surgió la solución: crear una 'app' para unir a todos aquellos que se encontraran en la misma tesitura. En 2011 nacía Timpik, una aplicación que te permite crear eventos, buscar compañeros de partidos, crear grupos, clasificaciones... De este modo, el programa está pensado para que el evento no termine con el final del partido si no que se puede votar al mejor jugador, penalizar al que llegue tarde, etc.

3.-Pista Virtual: Se acabó el perder tiempo yendo al polideportivo a reservar pista y tener que aguantar colas. Con este software de gestión integral deportiva instalado en los centros deportivos estos pueden realizar todos los trámites necesarios, mientras que los usuarios podrán reservar pista a través de internet o de la app. Además, si no sois el número suficiente para jugar, te da la opción de crear partidos abiertos para que otros usuarios se apunten a él y podáis echar el partido sin problemas. El programa ha sido creado por el equipo de desarrollo de Cantera Digital, una start-up creada en 2010 por cuatro jóvenes emprendedores que se dedica al fomento del deporte mediante el uso de las nuevas tecnologías.

4.-Linked2play: Linked2play es otra forma de encontrar personas que practiquen tu mismo deporte. La forma de hacerlo es introduciendo qué deporte queremos practicar y dónde y mediante un mapa de Google Maps, podremos visualizar otros deportistas, ver su perfil deportivo y si nos interesa, enviarle un mensaje. Si os ponéis de acuerdo, ¡ya está! Vete buscando la raqueta que el partido va a empezar.

5.-Endomondo: Otra 'app' que te puede ayudar a competir, incluso contigo mismo, es Endomondo. En ella puedes ponerte diferentes retos para superarlos o competir con otros deportistas que estén en tu red. Además, miesntras estás corriendo o tratando de superar tu marca en bicicleta, por poner un ejemplo, puedes recibir mensajes de otros usuarios dándote ánimos para conseguirlo. Lo mismo puedes hacer tú cuando veas que otros están practicando deporte.

6.-Yoide: Nuestra carrera acaba con una red social para deportistas desde la que puedes organizar partidos de pádel, futbol 7, tenis, salidas de senderismos, mountain bike, etc. Además de encontrar y comunicarte con clubes e instalaciones de tu ciudad, incluso reservar tu pista deportiva online.

Así que ahora el sofá te va a echar de menos porque como ya has visto, si no haces deporte en compañía es porque no quieres. ¡A jugar!