El listado definitivo de objetos que no puedes olvidar antes de una carrera

Tanto si eres un corredor, triatleta experimentado como si estás comenzando, antes de cualquier carrera, siempre es importante hacerte con el listado de básicos que has de llevar en tu competición.

Una buena planificación es fundamental para que el día de la carrera o competición tengas ciertos factores controlados y evitar así algún contratiempo.

Antes de la carrera

1.- Algo tan básico como ver las condiciones meteorológicas del día de la carrera te permitirá llevar la ropa y accesorios adecuados: manguitos, chubasquero, camiseta de manga larga, visera etc… Parece una tontería ¿Verdad? Quizá vayas preparado para ir de corto, y ese día llueva y haga frío. Puedes tirar al traste tu carrera por pasar frío o no ir cómodo, por ejemplo.

Asimismo, saber el grado de humedad permite saber si vas a necesitar un mayor nivel de hidratación.

2.- Recorridos: No cuesta nada echar un vistazo a los recorridos de la carrera o triatlón, para dibujar en tu mente tu estrategia de carrera, conocer previamente el circuito te dará un plus de confianza para afrontar tu competición y los ritmos que debes llevar (conocer si hay cuestas, su pendiente…), así como el lugar en el que están los puntos de avituallamiento, permite distribuirte tu estrategia de nutrición durante la carrera.

En el caso de los triatlones, conocer los perfiles del circuito de bici, por ejemplo, te ayudarán a determinar qué tipo de ruedas de competición llevar, por ejemplo.

3.- Identificación: no olvides tu DNI para recoger el dorsal y materiales, es el documento que acredita que estás inscrito y puedes participar.

4.- Si corres con pulsómetro o un sensor con GPS, asegúrate de haberlo cargado con anterioridad, y no te quedes sin batería cuando más lo necesitas.

Materiales básicos

1.- El kit básico de cualquier corredor debe incluir la cinta porta-dorsales (los imperdibles en la camiseta, resultan a estas altura demasiado incómodos, más en época estival), visera o gafas con protección UVA, protección solar, y ropa para después de la carrera.

2.- Para carreras de media y larga distancia, no olvidar barritas o geles energéticos, los cuales, ya has debido probar con anterioridad durante tus entrenamientos. Aventurarse a probar cosas nuevas el mismo día de la carrera no es buena idea, pues tu cuerpo puede no asimilarlos bien y tu aparato digestivo puede sufrir y no digerirlos correctamente, lo que provoca un malestar que puede incluso provocar que tengas que detenerte más de una vez, o retirarte de la competición.

3.- En el caso de las competiciones de triatlón, son necesarios más materiales, correspondientes a las diferentes disciplinas.

- Natación: Lleva un par de gorros y un par de gafas siempre. En caso de que la temperatura del agua sea menor de 22º, es necesario el uso del neopreno. Unas chanclas, nunca sobran.

- Segmento de bici: Zapatillas de bici, casco, geles para ese segmento, y bidones con sales, bebida isotónica y agua.

- Segmento de carrera: Zapatillas de correr, visera y/o gafas de sol.

¿Qué cosas no debemos hacer el día de la carrera?

Parece obvio, pero seguimos viendo cosas realmente curiosas en las carreras populares. Por supuesto, no se debe estrenar ningún tipo de material ese día, porque no sabes cómo vas a sentirte ni reaccionar. Nada de estrenar zapatillas, calcetines e incluso una visera.

El factor ir cómodo con tu vestimenta adecuada, es relevante, y siempre debes probar todo aquello que vayas a usar previamente a la competición durante tus entrenamientos.

Respecto a la alimentación previa, tampoco aventurarse a desayunar algo diferente, precisamente porque no sabemos cómo nuestra digestión va a ser. Un desayuno normal, con un aporte de carbohidratos, y menos contenido en fibra, harán que no te lleves ningún susto o tengas que ir corriendo a buscar un baño.

Son cosas muy sencillas pero que a veces olvidamos. Un pequeño listado con todas las cosas necesarias, ayudará a tener todo controlado y que puedas concentrarte en lo verdaderamente importante el día de tu competición, disfrutar.