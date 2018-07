Las mejores prendas para correr si estás embarazada

Las firmas de deporte ya han dejado claro que la mujer no tiene excusas para salir a correr. La frase de: “No hay ropa para correr que me siente bien” ya no tiene cabida. ¿Pero qué pasa con las mujeres embarazadas?

Lamentablemente mi proceso de investigación no ha encontrado firmas deportivas que hayan apostado por una línea especializada en prendas running destinada a mujeres embarazadas.

Suena difícil pensarlo, pero a estas alturas una mujer durante el embarazo tiene que arreglárselas para encontrar ropa cómoda, que se adapte en la medida de lo posible a su figura y no dejar de practicar este deporte durante los meses de gestación.

Dado mi intento fallido de rastreo por Internet –sigo asombrándome el no haber localizado ninguna prenda runner específica para mujeres embarazadas- decidí coger el teléfono y preguntar a una futura mamá que no ha dejado de salir a correr durante el embarazo.

Ella es Rosario Caceller, conocida como una Runner con Tacones, y como ella se define “Emprendedora, creativa y eterna contadora de historias”. Quería que me contara su historia: Cómo te las has arreglado para seguir corriendo y no decir: ¡No tengo ropa para correr!

Mi pregunta: ¿La ropa de correr para una mujer embarazada es diferente? “Evidentemente sí, porque la ropa no te suele caber, sobretodo las camisetas y las mallas o pantalones te suelen presionar el útero. No hay nada de ropa técnica para embarazada”

¡A la caza de prendas para correr embarazada! Consejos de Rosario Carceller, una Runner con Tacones.

Mallas o pantalones. Primero, partimos que existen mallas para embarazadas de algodón, pero para hacer deporte es incómodo. Lo más cómodo es recurrir a pantalones o mallas que tengan goma en la cintura (de algodón) y así evitaremos oprimir y solo ajustaremos.

Camisetas. Lo que antes has pensado que te venia gigante, llega un momento que se sube y se queda a mitad de la barriga. Lo importante es que la camiseta sea larga y da igual que sea ancha.

Si te compras una o dos tallas más, la camiseta te va a desbocar, pero de largo si que te va a estar bien. Resumiendo, lo más cómodo son las camisetas de lycra porque se adaptan a tu cuerpo y las largas, porque te quedan bien al estar usando tu talla.

Sujetador. Durante el embarazado el pecho duele. Pero más allá que buscar sujetadores que compriman, hay que prestar especial atención a su sujeción porque tienes más volumen. Lo recomendable son loas sujetadores de mayor sujeción.

Zapatillas. Durante el embarazo los pies tienden a hincharse y por ello es recomendable hacer ejercicio. Dada esta tendencia a los tobillos hinchados, las zapatillas más cómodas son las de malla elástica porque se acoplan muy bien al pie. Además, es importante que el tejido sea muy transpirable y que la zapatilla tenga más amortiguación, dado que tu cuerpo tiene que soportar más peso.

Para cerrar, no olvides correr siempre con gorra o visera para evitar las manchas. Durante el embarazo es común la aparición de lo que se conoce con el nombre de máscara del embarazo o cloasma, una pigmentación marrón en forma de mancha de contornos irregulares y generalmente localizada en las sienes, la frente, los pómulos, el labio superior y el mentón.

Aparece a lo largo del segundo trimestre y tiende a desaparecer completamente tras el parto, por ello no olvides proteger tu piel del sol. Y por último, estate siempre hidratada, con un porta bidones o camelback te será más cómodo para llevar la hidratación siempre detrás.

Sigue estos sencillos consejos y no dejes de practicar running durante el embarazo y lo más importante ¡no te vuelvas loca! La ropa técnica para embarazadas brilla por su ausencia, pero esa no es una excusa para dejar de lado las zapatillas.