Las míticas zapatillas de los 80 que se inflaban de aire vuelven a estar de moda

La semana pasada se presentaba en Nueva York este nuevo lanzamiento de la marca estadounidense, y el pasado lunes se presentaba a los medios en Barcelona.

Fue una presentación de lanzamiento realmente espectacular, a la que asistieron diferentes medios de prensa, modelos, deportistas, en la que la nueva imagen de la marca, los vídeos de presentación del lanzamiento y la atmósfera de la fiesta no dejaron indiferente a nadie.

No era día para ir en zapatos, y bajo las luces de neón dentro de una enorme burbuja, simulando la forma del botón de la zapatilla THE PUMP, en la que tuvo lugar el evento, todos calzábamos las nuevas ZPUMP FUSION. Un concepto renovado, y una zapatilla que se adapta a cualquiera de nuestros pies.

Sin duda alguna, fue en el 89 cuando se revolucionó el mercado con la tecnología THE PUMP. Imagino que muchos os acordaréis de las míticas deportivas de basket que tenían un “botoncito” que las inflaba de aire.

Ahora, con la tecnología mejorada y una estética mucho más moderna, sencilla y de una sola pieza con tejido compresivo, sale al mercado la nueva ZPUMP FUSION con un aire más ligero.

¿Quieres saber cómo nació esta idea y tecnología hace 25 años?

Para desarrollar la tecnología, los ingenieros de la marca decidieron escoger tres artículos al azar: una pera de caucho de un manómetro de presión arterial, una válvula de liberación de aire para ruedas y una bolsa para tratamientos intravenosos.

Con estos tres artículos crearon una de las innovaciones más avanzadas y revolucionarias que haya visto la industria del calzado. Combinando estos tres artículos tan poco convencionales y con el incansable deseo de innovar, la marca norteamericana creó algo impensable hasta ese momento: un ajuste totalmente personalizado.

Pero, presentar un producto sin probarlo, no tiene sentido. De manera que el martes 10 tuve la suerte de poder dirigir un entrenamiento específico de carrera, con ejercicios de agilidad, intervalos de alta intensidad, cambios de ritmo, pliometrías en un escenario perfecto: el paseo marítimo de la ciudad de Barcelona.

Su mobiliario urbano nos sirvió de cajón para saltos, de bancos para realizar flexiones, juego de relevos… El día nos acompañó sin duda: sol, temperatura primaveral y muchísima energía de los asistentes, que dieron todo en un entrenamiento realmente intenso.

Contamos con diferentes medios de prensa, bloggers de moda, la maravillosa actriz Mariam Hernández y el piragüista doble medallista olímpico Saúl Cravioto, entre otros.

El objetivo no era otro que poder testear la zapatilla, su funcionalidad, cómo se adapta a cada pie a través de la cámara de aire que se ajusta de manera personalizada a las necesidades y gustos de cada uno. Es híper ligera y perfecta para llevarla a cualquier sitio, porque son muy flexibles y encajan en cualquier lugar de tu bolsa de deporte o maleta, si viajas.

Para los más técnicos, tienen un drop de 10mm. Si bien, yo que acostumbro a entrenar con zapatillas de menos de 5mm de drop, reconozco que me sorprendieron porque son ligeras y no las noté tan altas o pesadas e incómodas como otras con el mismo drop (distancia entre el talón y la parte delantera de la zapatilla).

El diseño es realmente bonito, sin demasiados colorines. Sencillo e incluso perfectas para acompañar los looks para caminar y pasear por la calle. Las hay disponibles en tres colores para chico, y otros tres colores para chica.

No solo las probamos para correr, sino para realizar movimientos rápidos, giros, y son muy reactivas. La tecnología Reebok The Pump hace que esta zapatilla se ajuste a cualquier pie, adaptándose a las necesidades que tenemos los corredores. La zapatilla no tiene costuras, es de una sola pieza, lo que la hace más cómoda aún, e incluso no es necesario ajustarlas demasiado, se ajustan perfectamente como un calcetín.

Si estabais pensando en renovar el calzado deportivo, son un modelo muy versátil y recomendable para todo tipo de corredores e incluso para actividades de fitness.