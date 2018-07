PokeFit te ayuda a saber las calorías que quemas jugando a Pokémon Go

Este movimiento, de manera indirecta, le está obligando a hacer algo que antes no hacían: salir de casa. Aunque sea para seguir dentro de un mundo virtual, se están moviendo y están quemando calorías poco a poco.

Hasta ahora, la única manera que existía para saber los kilómetros que se andaban con Pokémon Go era a través de la eclosión de los huevos de los Pokémones. Hay varios niveles, desde el que eclosiona a los 2 kilómetros como el que lo hace a los 5 o a los 10.

Sin embargo ahora han creado una genial aplicación para el móvil que ya está disponible en Google Play que se activa automáticamente cada vez que un usuario abre su aplicación de Pokémon Go.

Lo que hace está aplicación es que cuenta los kilómetros recorridos, pero también las calorías consumidas, el tiempo que has pasado usándolo y otras muchas opciones. Del mismo modo, también te hace un seguimiento de por dónde has estado cazando Pokémones. Piensa que así igual no tienes que volver por la misma calle para volver a cazar a los mismos bichos.

Para configurar la aplicación en un primer momento, debes introducir tanto tu peso, altura como fecha de nacimiento, para que pueda calcular las calorías consumidas de una manera un poco más veraz. Así que, ya sabes, si quieres hacer de tu experiencia con Pokémon Go una manera de hacer deporte de verdad, úsala.