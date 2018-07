¿Por qué caminar sobre zapatos curvos te alivia la espalda?

Comenzamos a verlos a mediados de los '90 con cierto estupor, pero desde entonces cada vez más marcas nos han sorprendido lanzando al mercado calzado de suela curva. Admitámoslo: no suelen ser bonitos. Sin embargo, a partir de ahora sí podemos decir que son buenos para nuestras lumbares. Al menos, eso es lo que se desprende de un estudio realizado por la Universidad CEU-Cardenal Herrara y la Universitat de València.

Así, en el informe titulado"Effects of Unstable Shoes on Trunk Muscle Activity and Lumbar Spine Kinematics", publicado por el “Journal on Physical Medicine and Rehabilitation after Pathological Events”, se recogen los efectos positivos que este tipo de calzado provoca.

Hasta ahora, los escasos estudios científicos realizados en este ámbito se habían centrado en analizar los efectos del calzado inestable en la musculatura de las piernas. Sin embargo, la novedad está en que por primera vez, los investigadores del área de fisioterapia y medicina de ambas universidad han realizado el primer estudio a nivel mundial sobre los efectos de este tipo de calzado en la región lumbar.

Así, los investigadores aseguran que en comparación con el calzado estándar, la suela curva mejora la actividad y la fuerza de los músculos erector espinal y recto abdominal del tronco en todas las fases de la marcha en comparación con el calzado estándar. Asimismo, destacan que se produce un significativo incremento en la curvatura de la columna en la zona lumbar al utilizar este calzado.

Para llegar a estas conclusiones los expertos analizaron los efectos de la utilización de la suela curva en 48 individuos (la mitad hombres y la mitad mujeres), que no lo habían utilizado con anterioridad, y lo compararon con la activación muscular que registraban durante la marcha con un calzado “normal”. El resultado fue que mejoraban el raquis lumbar al caminar con este tipo de zapatos.

Por ello, aseguran que el uso de calzado inestable puede ser un método habitual de entrenamiento para fortalecer los músculos del tronco y señalan que si se utiliza en ejercicios de rehabilitación este calzado podría contribuir a reducir el dolor lumbar de baja intensidad. En este sentido, desde la Universidad CEU- Cardenal Herrera Oria han anunciado que iniciarán un nuevo estudio para comparar los beneficios del calzado inestable frente al calzado normal sobre pacientes con dolor lumbar.

Habrá que esperar a los resultados de estos estudios pero... ¡quién sabe! puede que dentro de unos años los raros sean los zapatos de suela plana.