Todo lo que te gastarás en rebajas cuando una amiga te invite a hacer running

Llegan las rebajas y con ellas ‘los runners de rebajas’. No has pedido nada de ropa para correr a los Reyes Magos porque sabes que las rebajas de enero te van a motivar más para empezar con esto de correr. Vas a poder hacerte con ese look pro que tenías fichado y ¡así sí que vas a empezar el año con kilómetros!

No hiciste tu carta runner para estas Navidades, sino tu lista de la compra para las rebajas. La tenías guardada porque sabías que solo sería 100% efectiva en rebajas, un full equip runner al mejor precio ¿qué forma de empezar el año?

Zapatillas: Sabes que para empezar a correr, o eso te han dicho, lo importante es que cuides tus pies, así que la primera pieza que vas a tener que comprar son unas zapatillas y ya que son rebajas… no vas a escatimar y te vas a llevar un par de las buenas. De hecho, recuerdas el día que dijiste a tus amigos que ibas empezar a correr y ellos, sí, ese grupo que no se pierde ni una carrera, ya te quitaron de la cabeza la idea de correr con las zapatillas que llevas con tus pantalones vaqueros.

Look completo: De prendas de ropa para empezar necesitas lo básico, unas mallas, camiseta y ahora que hace frío una térmica. Eso lo tienes, lo has cazado y al mejor precio, pero al lado, en el mismo lineal, ves ese cortavientos a juego con el conjunto que te acabas de comprar. Es entonces cuando piensas ¿y si llueve? ‘Cuando lo necesite seguro que no va a estar rebajado’. Te lo llevas.

Complementos: Has cargado, pero ya estás pensando en lo feliz que serás cuando mañana lo estrenes y hagas tus primeros kilómetros. Llegas a la caja, hay cola y lo ves. La bandana y los guantes a juego con el outfit que te acabas de comprar. Miras el precio, está rebajado y tu mente ya está trabajando de nuevo: ‘¿cómo no voy a llevármelo?’.

Carreras: Lo tienes todo y no te vas a conformar con lucirlo en tus entrenos solitarios, necesitas una carrera para que tus amigos vean la ganga de modelito runner que te has llevado en rebajas. Te encargas de movilizarlos a todos para que se apunten a la primera carrera del año. Si son corredores perfecto, si no lo son y no tienen su ropa, te convertirás en su mejor asesor de compras: ‘¿No tienes ropa para correr? Ya me encargo yo de ayudarte’.

Si te sientes identificado con cada uno de estos pasos o con algún de ellos, busca esa larga y detallada lista de ropa para correr que escribiste para las rebajas y chequéala. ¿Cuál es el coste económico de tu lista de rebajas runner? Y la pregunta clave ¿su uso futuro te sale rentable?

Sea cual sea la respuesta, ¡qué mas da! Esas horas que invertiste en la tienda de deporte, cuando llegaste a casa y guardaste con mimo cada una de las prendas y complementos que cazaste y para rematar, el día que saliste a correr de estreno ¡no te lo quita nadie!