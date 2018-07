Un ángel te dice descansa y un demonio que corras el próximo triatlón

Tenemos que tener presente que el descanso necesario para regenerar el cuerpo entre temporadas de entrenamiento varía según una serie de factores.

Tanto física como psicológicamente un triatleta que ha entrenado de forma constante durante una temporada, necesita de un tiempo de desconexión para recuperarse y cargar pilas con el objetivo de empezar la siguiente temporada con ganas.

Para algunos, el poder desconectar del mundillo del triatlón se les haces prácticamente imposible, normalmente ocurriendo en triatletas con pocas temporadas encima y con una motivación muy alta por seguir mejorando.

Para otros en cambio, esperan como agua de mayo un merecido descanso, buscando la motivación para continuar hasta final de temporada en las últimas pruebas, que muchas veces son las más importantes del año, pero con una vocecilla en el subconsciente que le pide constantemente unas semanas de relax.

Sin duda llegar a los meses más importantes del año con ganas de descanso no es lo ideal, pero temporadas triatléticas cada vez más largas hacen que en más de una ocasión ocurra esto. Por ello, lo ideal es que nos controlemos bastante a la hora de intentar estar en forma muy pronto, y más si tenemos los objetivos principales a final de temporada.

Hay que reseñar que no existe un descanso perfecto, un descanso que te recupere de todas las sesiones de entrenamiento realizadas, ni un descanso suficiente que te dé alas mentalmente para afrontar con garantías la próxima temporada.

Lo que existe es un descanso personalizado a cada caso, según unas variables que hacen que una temporada haya sido extenuante o que lleguemos al final de temporada con ganas de más. Por ello, necesitamos buscar un equilibrio para todo esto.

A veces no es solo un cansancio físico lo que nos hace no conseguir o mantener un alto estado de forma, si no que el día a día, el alto volumen de competiciones o la presión por sacar los entrenamientos y otras obligaciones externas a él (que todos tenemos), va mermando nuestras ganas y motivación. Por ello, un descanso, es necesario.

Evidentemente nuestro estado de forma bajará tras esas semanas de relax, siendo este descenso más pronunciado mientras más alto era nuestro estado de forma, pero aun así, seguramente esos triatletas que consiguieron un estado de forma óptimo son los que agradecerán en mayor medida el descanso, sin tener miedo a esa pérdida de forma.

Con lo expuesto anteriormente animo a descansar, animo a no tener miedo a perder adaptaciones tras el desentrenamiento y espero que os quedéis más tranquilos al saber que después de una buena temporada, un merecido descanso es la mejor opción, aunque eso sí, tampoco hay que pasarse, con un par de semanas o tres puede ser suficiente en la mayoría de los casos, pero tranquilos, la vuelta al entrenamiento debe ser muy progresiva, intentado variar estímulos y haciendo cosas que no hacemos durante la temporada.