Con 78 años, acaba la Maratón de Nueva York por un fin conmovedor

Sondra Rose, de 78 años, fue una de las últimas corredoras en cruzar la línea de meta de la Maratón de Nueva York el pasado 1 de noviembre, pero este, a todos los efectos, es un dato totalmente irrelevante.

Lo es porque, el objetivo de Sondra Rose no era acabar primera, ni entre las 10.000 mejores marcas, ni hacer su MMP. Su objetivo era, sencillamente, acabar la carrera, y hacerlo con un fin con el que le honra únicamente el haberse puesto las zapatillas: recaudar fondos contra el cáncer.

Y es que el nieto de esta corredora padeció de pequeño “Linfoma de Hodgkin”, un tipo de cáncer que se origina los glóbulos blancos, en los linfocitos, y que afecta al sistema inmunológico de quien lo padece. Fue en aquel momento cuando Sondra Rose comenzó a ayudar para recaudar fondos contra esta enfermedad.

Sin embargo, pasaron los años, su nieto se curó satisfactoriamente (de hecho ahora también disputa carreras populares) y la señora Sondra siguió con su tesón para obtener dinero y destinarlo a la investigación.

How cute is this #TCSNYCMarathon finish?! pic.twitter.com/T7rIIUsTkI