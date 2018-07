Aquí tienes la playlist definitiva para correr un maratón con el mejor ritmo

Puede que te hayas preguntado cuál sería la playlist perfecta para afrontar un maratón. Seguro que habrás recibido consejos de todo tipo respecto a correr con o sin música y frases tipo: ‘no te pongas los cascos y disfruta del ambiente festivo que rodeará la carrera, así la vivirás 100%’.

Sea cual sea tu decisión aquí tienes una selección de canciones agrupadas en una playlist y cubriendo todas las fases del maratón, los primeros kilómetros, la llegada al ecuador, el temido muro y el remate final, la entrada a meta. Una selección en base a las opiniones de una docena de corredores populares que han colaborado en la creación de esta #playlistmaraton. ¿Preparado?

#playlistmaraton para las 5 etapas del maratón

Euforia y nervios pre-carrera: ¡Empiezas el maratón! Una fase de nervios, de recuerdos y de proponerte a ti mismo el disfrutar al máximo de todo el maratón. Una etapa que cubre alrededor de los 5 primeros kilómetros. Alegría, dudas… te encuentras fresco y es cuando tu cabeza más trabaja. Para estos primeros kilómetros ¡sueña y empápate de todo!

Who Needs a Road de Singpost Sound.

Paradise City de Guns N’ Roses.

Unbreakable de Dirty South, Sam Martin.

Born to Run de Bruce Springsteen.

Best Day Of My Life de American Authors.

Electric Guitar Tabata de Tabata Songs.

Cuidado con el ‘subidón’: En esta etapa que ronda desde el kilómetro 7 al kilómetro 15 suele traducirse en el ‘subidón’. Te encuentras bien, pero probablemente desconozcas cuáles son tus posibilidades. Aquí los ánimos de la gente que corre a tu alrededor y la animación provoca que de manera inconsciente des un empujón. Escucha tu música y acompáñala con el ambiente que te rodea. ¡Estás fuerte pero no te embales!

Stronger de Kelly Clarkson.

Waiting For Love de Avicii.

Try de Pink.

Fool four your loving de Whitesnake.

Renegades de X Ambassadors.

Sun Hits The Sky de Supergrass.

Come And Get it de John Newman.

La transición ¡actúa!: Una etapa neutra, del kilómetro más o menos 16-17 al kilómetro 22-23 y el momento en que, mentalmente hablando, corres de un modo óptimo. Aquí te planteas si puedes seguir corriendo al mismo ritmo y llegar en condiciones a la meta o por si el contrario, debes pisar el freno porque te has excedido un poco. ¡Momento de pensar pero no de dormirte!

Play Hard de David Guetta.

Lovers on the Sun de David Guetta.

All I Wanna Do de Travis Mills.

Marry You de Bruno Mars.

Song 2 de Blur.

In the Heat of the Moment de Asia

Carros de Fuego.

El muro: Una etapa que se extiende aproximadamente desde el kilómetro 24 al kilómetro 32. ¡Aquí comienza el maratón!

Every Teardrop Is a Waterfall de Coldplay.

La Roca. Banda Sonora.

Kryptonite de 3 Doors & Roses.

Sun Is Shining de Axwell.

The Nights de Avicii.

The Beautiful People de Marilyn Manson.

By The Way de Red Hot Chili Peppers.

Enter Sandman de Metallica.

Jump de Van Halen.

Sufre y la gloria: Una etapa que se prolonga desde el kilómetro 32 hasta el final de la prueba. Aquí todos los excesos nos pasan factura. ¡Motívate!

Flying Free de Pont Aeri.

Detroit Rock City de KISS.

Crazy Night de KISS.

Welcome to the jungle de Guns N’Roses.

Sweet Dreams de Mayilyn Manson.

Personal Jesus de Marilyn Manson.

What have you done de Within Temptation.

Rock Is Dead de Marilyn Manson.

Third Day Of A Seven Day Binge de Marilyn Manson.

Thunderstruck de AC/DC.

Sweet Chils O’Mine de Guns N’Roses.

Running On Empty de Jackson Browne.

Aquí tienes la playlist completa en Spotify. ¡Disfruta de tus 42,195 km!