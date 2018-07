Arribas: "Una copita o una caña en grupo son el complemento ideal al deporte"

¿Por qué elegir 'Run con Limón' como titular de un libro para corredores? ¿Es que vamos a empezar entrenar cubata en mano? Luis Arribas observa en esta fruta la acidez y la mala leche; en el hielo, su virtud de bajar la temperatura (incluso de los debates). Pero… ¿Y en el ron?

"El título resume la manera en la que pienso que una persona del mundo occidental debería tomarse un hobby o un deporte", explica el escritor y deportista, que no se conforma con salir a correr o a montar en bici solo, pegarse una ducha y que todo haya acabado:

"El deporte te permitirte cargar más las baterías"

"Una copita o una caña son el complemento ideal para ese grupo de gente sana y alegre". Sus palabras son una buena muestra de que no nos hallamos ante el típico manual de motivación para runners. "Seamos sinceros, cuando haces un deporte de manera constante, te puedes permitir cargar un poco más las baterías", añade.

Arribas considera que, si correr te gusta, debes plantearte cómo tomártelo para poder practicarlo toda la vida. Y así lo hizo el niño gordito de hace 30 años, que hoy se ve convertido en un referente entre los amantes del running: "A largo plazo, ha sido una inversión fantástica. Me ayudó a crecer y se convirtió pronto en algo que podía compatibilizar con adolescencia, salir de marcha de adulto y conocer gente".

"Quiero correr hasta la edad en que lo hace mi padre"

El autor sigue asombrándose de la gran cantidad de gente que observa por los parques, aceras o en pleno campo: "Viví la época en la que correr era para raros y no veo agotamiento. Esto no se para”. Y concretamente él tiene pocas intenciones de parar. Asegura tener pocos retos en mente, pero uno que sin duda le gustaría cumplir es el de seguir corriendo hasta la edad en que lo hace su padre: “Mucha gente entra en los 70 trotando varios días a la semana".

Los nuevos aficionados al running no encontrarán en este segundo título de Luis Arribas palabras motivadoras que les convenzan de lo bueno que es el deporte: “La motivación para los que no corren tampoco da para mucha literatura. Es sencilla y eficaz. Mis compañeros de estantería lo hacen ya muy bien". Y no será porque el autor no tenga argumentos que contarles: “Es barato, el cuerpo progresa con rapidez y no tienes que juntarte con otros cinco para alquilar canchas, porterías o canastas”.

Pero 'Run con limón' es un concepto diferente: "Faltaba una perspectiva amplia, periodística y gamberra que se saliera de los esquemas habituales”. Se trata de un libro cargado de historietas, de consultas para novatos, e incluso de regañinas y, según palabras del propio autor, “está lleno de saltos que han vuelto loco a más de un lector y editor”. Buenos motivos todos para acercarnos este viernes día 10 a la caseta 330 de la Feria del Libro de Madrid.