Así te puede motivar el chocolate para salir a quemar calorías

Algo debe tener el chocolate dado que muchas veces nuestro organismo nos lo pide, sobre todo en aquellos momentos en los que estamos bajos de ánimo. Pero ¿y si nos dicen que podemos mejorar nuestro rendimiento si nos espera el chocolate al terminar una carrera? Eso suena a que va a ser un compañero que no querremos perder de vista en cada prueba.

Un grupo de investigadores en Australia estudia cómo el chocolate puede ejercer de motivador en la rutina de entrenos de un deportista. El experimento se realizó durante dos semanas en 10 familias con diferentes niveles de condición física. En cada hogar había instalada una impresora 3-D y al finalizar el día imprimía imágenes y textos sobre objetos hechos de chocolate negro.

La forma y el tamaño de los objetos de chocolate estaba condicionada según la actividad física realizada por cada familia, controlado por un monitor cardiaco.

Para que nos quede a todos claro, estamos hablando de resumir la rutina física diaria de una familia en objetos de chocolate. Si el usuario ha tenido una jornada activa, se imprimirá sobre el objeto una cara sonriente, por ejemplo.

De lo contrario, si su día ha estado marcado por el sedentarismo el mensaje será diferente, motivador, algo así como: “No importa, lo lograrás mañana”. Según apunta uno de los investigadores responsable del proyecto, el objetivo no es buscar la cantidad de chocolate como recompensa, sino usar este dulce como motivación para practicar ejercicio.

¿Y por qué chocolate? Según el equipo de investigación se apostó por el chocolate por su poder de atracción gastronómico y porque es un alimento fácil de imprimir, dada la tecnología existente en la actualidad. Es aquí cuando empiezo a imaginar impresoras instaladas en cada carrera imprimiendo “a todo gas” formas, dibujos y mensajes de todo tipo.

El chocolate, más que una recompensa

Más allá de este estudio con alto componente motivacional y de recompensa, el chocolate tiene más que aportar y otra reciente investigación lo corrobora. Un estudio publicado en la revista Journal of the International Society of Sports Nutrition demuestra que el chocolate negro en la merienda podría servir para mejorar el rendimiento físico en pruebas deportivas.

La investigación afirma que este tipo de chocolate tiene las mismas ventajas para el rendimiento que la remolacha, utilizada por muchos deportistas. “El zumo de remolacha es rico en nitratos, que se convierten en óxido nítrico en el cuerpo. Esto dilata los vasos sanguíneos y reduce el consumo de oxígeno”, explica uno de los investigadores.

Dicho estudio se realizó con un grupo de nueve ciclistas aficionados que se dividieron en dos grupos. Unos sustituyeron durante 15 días todas sus meriendas por 40 gramos de chocolate negro, mientras que los otros tomaron la misma cantidad de chocolate blanco. Tras un intervalo de siete días, los grupos intercambiaron su consumo y repitieron las pruebas realizadas.

Del estudio se concluyó que después de comer chocolate negro, los ciclistas hacían un menor uso de oxígeno encima de la bicicleta a un ritmo moderado. Estos resultados dejan la puerta abierta a demostrar que el consumo de chocolate negro puede ser un elemento básico en la dieta de los atletas de resistencia.

¿Qué mas decir del chocolate? Seguimos apuntando ítems a la lista de beneficios de este dulce deseable ¿Quién dijo adiós al chocolate? En su justa medida ¡bienvenido sea!