La búsqueda del talento en triatlón

Actualmente estamos viviendo en el triatlón una época dorada a lo que a resultados internacionales se refiere, tanto en distancia Olímpica como en triatlones de mayor distancia. Pero evidentemente nuestros triatletas poco a poco se van haciendo mayores y necesitamos chavales que vengan por detrás con fuerza para garantizar un relevo, aun siendo conscientes de que encontrar a alguien capaz de ganar Series Mundiales (Máximo nivel en triatlón distancia Olímpica) no es nada fácil.

Desde la Federación Española de Triatlón se viene trabajando desde hace varios años con un programa muy concreto (del cual yo desde hace un año soy responsable) con el objetivo de encontrar a posibles jóvenes con talento para el triatlón actual, cuyas condiciones para intentar ser un ganador son bastante especiales.

Tenemos que tener muy claro que sucede en un triatlón de máximo nivel para así buscar triatletas que se puedan adaptar a ello. Hoy en día para estar compitiendo con los mejores se debe de tener un nivel de natación muy alto para así asegurarse estar en carrera y no perder los pocos trenes que actualmente hay en un triatlón (siempre hablando de distancia olímpica o sprint). Lamentablemente, si no eres de los que nadaste de pequeñín, o no tienes una facilidad innata para nadar en aguas abiertas, será muy complicado poder llegar a una Serie Mundial (que es lo que buscamos desde el Programa Nacional de Tecnificación Deportiva).

En cuanto a la bici, sí que es verdad que es el parcial menos importante de los tres, pero cada vez tenemos que tener un nivel más alto para poder aguantar en un grupo, teniendo un valor muy alto la destreza que tengamos encima de la bici, no solo para tomar las curvas si no para movernos en grupos grandes (que es lo que normalmente se suelen formar), añadiendo el hecho de no solo tener una buena capacidad de resistencia, sino una gran potencia que nos permita aguantar los fuertes “arreones” que se dan en cada giro (en algunos circuitos, docenas de giros). Hay que reseñar que por la experiencia, desde la federación no es que dejemos ni mucho menos al libre albedrio el parcial de bici (ya que no hacemos pruebas para detectar talentos en este segmento) si no que creemos que el nivel necesario para estar en la élite mundial se puede conseguir si tenemos una natación y carrera a pie a la altura de los mejores.

Por último está la carrera a pie, el parcial más importante si lo que se quiere es ganar. Actualmente los ritmos para estar en un top20 en una Serie Mundial son brutales (ni que decir tiene para estar en el podio) y en cuestión de segundos se pueden llegar a jugar un buen puñado de puestos. Para que os hagáis una idea, ya se está corriendo por debajo de los 30´ en los 10km de un triatlón distancia olímpica y por debajo de 14´30´´ en los 5km de un tri sprint.

Gracias al Programa Nacional de Tecnificación de la Federación Española que intenta año a año encontrar a jóvenes que salten la alarma por su facilidad en esto del triatlón, para después y si entran dentro del perfil que se busca, darles la oportunidad en un Centro de Tecnificación o en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, con el objetivo de intentar llegar a la élite mundial.