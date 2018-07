Carmena publica el polémico calendario de carreras populares en Madrid

En octubre de 2015 surgía la polémica: el nuevo delegado de Deportes del ayuntamiento de Madrid, Francisco Javier Odriozola, le pedía a los organizadores de las carreras populares de Madrid que confirmaran las fechas para 2016 y les “recomendaba” un precio máximo por kilómetro que no podría exceder de los 0,80€.

Ante el revuelo, los organizadores alertaron de dos problemas: en primer lugar, que las fechas de algunas carreras aún no estaban cerradas, pues esto se hacía con menos antelación que un año en expectativa del número de dorsales que pudieran vender, permisos, etc.; en segundo lugar, que con el precio máximo que “recomendaba” el Ayuntamiento no podrían cubrir los gastos de la carrera.

Al final, parece que ha reinado cierta cordura o, al menos, se ha llegado a una solución intermedia entre el Ayuntamiento y los organizadores. Así ha quedado el asunto:

1.- El Ayuntamiento ha publicado un “calendario de carreras urbanas 2016” que, sin embargo, a pesar de que en un primer momento dijeron que sería un calendario cerrado, se va actualizando periódicamente. De hecho, en el pie del calendario, han dejado un disclaim que reza: “Información suministrada por los propios organizadores, susceptible de modificaciones según se acerque la fecha de celebración de la prueba”.

2.- Asimismo, el Ayuntamiento ha publicado un documento con las “recomendaciones y requisitos” para los organizadores. Entre estos puntos, destaca la necesidad de que las pruebas se celebren los domingos por la mañana salvo las pruebas clásicas, como la San Silvestre Vallecana, que se celebrará el 31 de diciembre caiga el día que caiga; se recomienda (y lo ponen con negritas) un precio máximo por dorsal de 9€ por las carreras de 10 kilómetros (0,9€/ kilómetro), 10 céntimos más por kilómetro que la propuesta inicial.

No obstante, parece que estas recomendaciones por parte del Ayuntamiento, al menos las referidas en cuanto al precio, han pasado de largo por parte de los organizadores.

Así, la maratón de Madrid, que se celebrará el 24 de abril, costará 84€ hasta el 10 de abril de 2016, según recoge la propia web del Ayuntamiento, mientras que con el “precio recomendado” costaría 37,8€.

En el lado opuesta se encuentra, por ejemplo, la Media Maratón de La Latina, que tendrá lugar el 28 de febrero. La compra de dorsales online se encuentra a 14€ cuando, con el precio máximo recomendado por el Ayuntamiento podrían llegar hasta los 18,98€.