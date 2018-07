Cómo combatir los nervios antes de correr un maratón como el de Sevilla

La preparación de un maratón es apasionante, aunque es como una montaña rusa. Días en los que sufres una dosis extra de motivación y otros en los que tirarías las zapatillas por la ventana. Cuando tomas la decisión de afrontar los 42,195 km sabes que van a ser unos meses duros, tu mismo eres consciente de ello y si no es así, tu entorno ya se ha encargado de que lo sepas.

Un duro camino que no va a ser ‘de rositas’ y que cuando llegue el día todos te dirán que no te preocupes, que lo más difícil ya lo has hecho, cumplir con los entrenamientos. Pero, ¿alguien te ha explicado cómo hacer frente a los ‘queridos’ nervios previos a la carrera? ¿Puedes trabajar para controlarlos? ¿Cuánto puedes llegar a entrenar la cabeza para que no caigas el día del maratón? David Llopis, psicólogo del deporte y coach da respuesta a todas estas preguntas.

Si eres maratoniano o estás a punto de serlo ¿cuál es tu principal temor? Ante esta cuestión es muy difícil generalizar, como indica David Llopis “depende mucho de su grado de experiencia y de las expectativas que tenga respecto a lo que va a hacer”.

Sin embargo, existe un temor generalizado entre los corredores que es la de “no poder acabar o que te abandonen las fuerzas”. Una preocupación que no nace sola y que es la responsable de otras dudas relacionadas con el ritmo de carrera, el tiempo o la preparación ¿te suenan?

Entrena tus nervios según la fase en la que te encuentres

¡La cabecita! Puede ser tu mejor aliada o tu mayor enemiga. Para no tener problemas con ella y tenerla de tu parte, Llopis explica una serie de consejos que tendrás que tener en cuenta, dependiendo de la fase de preparación en la que te encuentres:

Meses previos al maratón: El primer paso es analizar tu decisión. Vas a preparar un maratón, analiza lo que vas a entrenar y el tiempo que vas a dedicarle, “preparar un maratón exige esfuerzos y tiempo de dedicación y el entorno del corredor debe apoyar esta decisión”.

Semanas previas:

Llegan las semanas previas a la prueba ¿Qué pasa cuando bajas las cargas de entrenamiento? Ten presente que vas a tener más tiempo libre y como remarca Llopis “el tiempo disponible para empezar a preocuparse”. Apunta estos consejos:

1.- Ten la mente ocupada en actividades a las que no habías podido dedicar tu tiempo durante el periodo de entrenamiento. Te ayudará a llegar más fresco el día de la competición.

2.- Evita las conversaciones que te generen dudas e inseguridades respecto a la carrera.

Día previo:

“El día previo es fundamental”, destacada Llopis. Deja grabada esta frase porque será tu mejor baza. Tu única tarea será organizar el día previo a la prueba, así que llega a la hora de dormir con la mínima activación cognitiva. Poder descansar es clave y para ello es fundamental llegar poco activado mentalmente. Organiza tu día con actividades que no tengan que ver con el maratón.

Llegado a este punto, una pregunta muy frecuente es saber cuanto influye nuestra cabeza el día de la carrera y si es posible establecer un porcentaje. Según Llopis es difícil determinarlo, pero hay que tener una cosa clara: “si nuestro entrenamiento no ha sido adecuado nuestra cabeza poco podrá aportar”.

La difusión de la importancia de los aspectos psicológicos y la preparación psicológica está cada vez más presente entre los corredores, acciones como el proyecto del que David Llopis fue recientemente partícipe “Los Pilares del Maratón de Cárnicas Serrano” donde se realizaron diferentes acciones y una de ellas la de potenciar el aspecto mental de los corredores: el proyecto Mente Maratón.

Eres corredor, disfruta más de tu pasión y aumenta las posibilidades de alcanzar tus objetivos ¡con cabeza!