¿Correr con o sin camiseta? Un debate solo para hombres

¿Con o sin camiseta? Esta misma pregunta me hice cuando me plantee escribir sobre este tema. Cuando llegan las altas temperaturas es muy común ver, en especial entre los hombres, correr sin camiseta.

¿Por una mayor comodidad, por el rendimiento, por la estética? He podido comprobar que los corredores tienen su opinión al respecto, incluso algunos argumentan que las mujeres que usan solo el sujetador deportivo para correr se encontrarían en un escenario similar.

También existen las opiniones de que desnudar el torso puede llevar la finalidad implícita de despertar la atención de los espectadores. Dada la diversidad de opiniones, decidí lanzar el debate en las redes sociales y este fue el resultado.

Tras publicar la siguiente encuesta en mi cuenta de Twitter: En verano ¿Correr con o sin camiseta? Con 92 votos, el 79% opinó su preferencia por correr con camiseta, frente al 21% que prefería salir sin ella. Estas fueron las razones:

¿Por qué es mejor correr con camiseta?

De la encuesta extraje conclusiones, pues los encuestados no solo se limitaron a decantarse por un bando u otro, sino que algunos argumentaron las razones de su respuesta.

Así pues, muchos coincidieron en que correr con camiseta ayuda a proteger de los rayos UV, a absorber el sudor y que sin ella se produce un aumento de la temperatura corporal, lo que se traduce en mayores probabilidades de sufrir una deshidratación.

La parte estética también estuvo presente, pues hubo opiniones que apuntaron que el no llevar camiseta forma parte de las armas de seducción de algunos. Eso sí, como recomendaciones señalaron que correr con camiseta en verano sí, pero fundamental que el material sea transpirable y absorba bien el sudor.

Siguiendo con el uso de la camiseta, es cierto que en la mayoría de las carreras se exige o se fomenta el uso de la camiseta para que el corredor pueda llevar su dorsal fijado al cuerpo y así facilitar su identificación.

El bando de correr sin camiseta

Por contra, quienes apoyaron el correr sin camiseta, sus razones fueron que en verano hacer kilómetros sin ella les produce una mayor sensación de frescura, comodidad y libertad, y que la camiseta mojada por el sudor les hace sentirse más pesados.

Otros añadieron que sin su uso logran un bronceado uniforme. Algunos apuntaron que ni se lo plantean por las miradas ‘críticas’ que muchos lanzan a los corredores descamisados.

Los resultados de la encuesta demuestran que un mayor porcentaje de corredores atribuye el uso de la camiseta a una mayor comodidad, seguridad y rendimiento, más allá de la parte estética.

Aunque podría ir un poco más allá y mencionar la tendencia extendida de correr con cuanto menos ropa mejor… ¿desnudos quizá? Solo diré que este artículo: “El running se apunta al nudismo: ¿correr desnudo es un riesgo o moda extrema?” ya hace un guiño a este tema.

¿Y tú qué piensas? ¿Corres con o sin camiseta en verano? Si eres de los de sin ¿en qué condiciones lo harías? Seguro, por qué no; Sí, pero solo en condiciones extremas de calor; A veces; No, nunca. Argumentos de todo tipo que hay que escuchar y luego valorar, porque cada corredor ¡es un mundo y les dueño de su particular locura runner!