Si corres vivirás, al menos, tres años más y con mejor calidad que tu amigo el vago

No hay más que ver los anuncios de la televisión en los que una gran mayoría van dirigidos a productos que ayudan a prevenir el envejecimiento, ya sea de nuestra piel, de nuestro cuerpo o de nuestra mente. Lo que no se dice en estos anuncios es que el mero hecho de correr también puede jugar un papel importante en esta lucha contra el tiempo.

Correr ayuda a prevenir el envejecimiento, ayuda a preservar la materia gris y la fuerza de los huesos llegando incluso a poder extender los años de vida. De hecho, recientes estudios de la Universidad de Medicina de US muestran que personas de la misma edad madura que tienen el hábito de correr viven una media de tres años más que los que no lo hacen. Pero, no vale todo, algunas de las claves que estos estudios recomiendan son las siguientes.

Corre una media de 24, 6 km a la semana.

Se ha demostrado que correr ayuda a preservar la memoria, pero no vale cualquier distancia semanal. Los que corren en torno a 24 km semanales pueden reducir los problemas de pérdida de memoria hasta en un 40% (según un estudio del National Runner´s Health Study de US)

Corre por la mañana.

Ayuda a reducir la presión sanguínea y a conseguir un mejor descanso por la noche. De hecho ambos aspectos están relacionados, ya que hay estudios que demuestran que entre los que practican running por la mañana, a mediodía o por la noche, la calidad del sueño es mejor en los que lo hacen a primera hora de la mañana. Y una buena calidad del sueño a la vez, ayuda a reducir los problemas de hipertensión y disminuye los riesgos de problemas cardiovasculares.

Corre más rápido.

Estudios han relacionado la actividad cardiovascular que produce correr con una mejora de las funciones del cerebro, ya que esto produce un aumento del riego sanguíneo hacia determinadas zonas del cerebro como el área de responsable de la toma de decisiones y de la creación de recuerdos se ven potenciadas, que es mayor cuando corremos a velocidades altas. Por lo que se recomienda alternar entrenamientos en los que potenciamos nuestra velocidad con nuestros rodajes habituales.

Corre tres veces a la semana.

Recientes estudios de la Universidad de Humboldt han demostrado que las personas que realizan actividad cardiovascular moderada durante 30 minutos al menos tres veces tienen números beneficios para el cuerpo, tales como correr, y tienen el mismo gasto metabólico que personas de décadas más jóvenes.

Así que aunque correr ciertas distancias, y a determinada velocidad tiene mayores beneficios para el cuerpo, un poco de running es mejor que nada en absoluto.

Mi consejo es empezar despacio, ya sea alternando un kilómetro corriendo con uno andando y poco a poco ir aumentando las distancias que corremos y disminuir las que andamos. Pero ya sabes, si quieres correr contra el tiempo, sal a correr.