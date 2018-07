Cristina Pedroche o Dani Rovira: ¿Qué famoso escogerías para correr?

Un rato al día. Después del rodaje. Del plató. De rematar un capítulo de un libro o dictar la última ley que prohíbe correr por las calles. Corren un rato, seguro. Les sirve de antiestrés. O de evasión. O para ajustar esos medios kilos a los que desean someter.

¿A quién escogerías para salir a trotar y charlar de lo divino y humano? Y ponerle la cabeza como un bombo. Claro. ¿No sabes quién corre? Te daré alguna pista. Siendo esta una web de Antena3, empecemos por nuestros pasillos.

Cristina Pedroche seguramente sea una de las caras conocidas más señaladas últimamente. Se ha llevado a Pekín Express un par de zapatillas, eso es seguro. Su pareja, el chef David Muñoz, es otro habitual de los maratones, de las madrugadas de Madrid, pero es probable que te saque los hígados a ritmo y te los cocine macerados en tu propio ácido láctico. Cristina cuenta ya con experiencia, no solo como corredora, sino la de tener que torear las redes sociales. A muchos les gusta opinar qué bien o mal corre la gente. Esto es así. Muchas veces nos viene grande. Si eres de los pelmas del gremio, quizá no sea Cris tu compañera de runeo.

Otra carrera más...!!!😁Reconozco q he sufrido con el calor... Hay q seguir entrenando más!!!☺️💪🏼 #pedrochetocha #werunmilano #betterforit Una foto publicada por cristipedroche (@cristipedroche) el 5 de Jun de 2015 a la(s) 2:29 PDT

¿Correrá Risto? Le pega. O no. No sé. No le pega. O quizá sí. ¿Tú qué crees? ¿Escogerías un rato para intentar salir vivo de sus preguntas en El rincón de pensar? ¿Preguntaría Risto Mejide también sobre el cómo y el por qué de tus entrenamientos? Es probable que desearas que esos incómodos silencios fueran consecuencia de que estáis apretando el ritmo.

La que es una de las fijas del trote es Mónica Carrillo. Es el rostro de proa de los informativos. Seguro que salir al trote con ella sería un repaso de madrugada a las noticias más candentes. No podrías perdértelo. Eso sí, Mónica tiene la fea costumbre de salir antes de que canten los gallos. Y no todos los batalladores ‘runners’ tienen arrestos para salir con las primeras luces.

Los que corren son tres humoristas y caras activas de la televisión. El trío formado por el malagueño Dani Rovira, el alocado monologuista Raúl Gómez y el chispeante presentador Roberto Leal también corren. Son además pilares fundamentales de la propaganda del correr patrio. Corren por asfalto y campo. Corren sin parar de hablar y contar paridas. Los que los conocen aseguran que podrían ser compañeros ideales de tu trote, en caso de escogerlos para ese momento celebrity. Pero te aseguro que podrías pasar un mal rato. Son jóvenes, duros y resistentes.

Lo mismo te arrepentías de no haber preguntado a, por ejemplo, Iker Jiménez. Que no tengo ni idea de si es nómina runner o no. Pero me faltaba un nombre.