Cuántas calorías puedes quemar jugando a Pokémon Go durante una hora diaria

Pokémon Go ha capturado la atención de millones de niños, y no tan niños, reconozcámoslo. En concreto, se habla de 21 millones de usuarios activos, lo que le convierte en el mayor juego móvil de la historia superando a otros éxitos como Draw Something y Candy Crush, según un análisis de SurveyMonkey.

Desde su lanzamiento el día 6 de julio, algunos de esos 21 millones de usuarios se han lesionado por no ver por dónde pisaban, otros se han enfrentado a tiros y atropellos, y otros se han caído por un precipicio. Todo por hacerse por un pokémon.

Si bien parece que el juego tiene más sombras que luces, entre los pros destaca que millones de personas se han echado a las calles a jugar. Esto lleva a que los usuarios abandonen el sillón y sus casas para salir a la calle y andar para hacerse con todos. Porque para capturar pokémons hay que moverse y, cuánto más te muevas, más recompensas.

Por ejemplo, en las pokeparadas, estaciones donde puedes adquirir diferentes beneficios, a veces aparecen unos huevos que solo puedes abrir si recorres una distancia de 2 o 5 km para obtener un nuevo pokémon.

Traduciendo esto al mundo fitness, si caminas durante una hora unos 4 o 5 km (dependiendo la persona), puedes llegar a quemar unas 280 calorías. Por otro lado, los datos que se conocen hasta el momento detallan que Pokémon Go se usa una media de más de 30 minutos al día y, caminar 30 minutos al día es el tiempo recomendado por varios organismos como un método de vida saludable.

Por otro lado, si echamos cuentas, los españoles dedican una media semanal de casi 6 horas jugando a videojuegos. Si esas horas que antes pasaban sentados jugando las trasladamos a 6 horas jugando a Pokémon Go semanalmente, se queman casi 1.700 calorías.

Apps fitness

Aplicaciones como Cardiogram para Apple Watch, que permite medir el ritmo cardiaco, han notado un aumento en la actividad física de los usuarios desde que salió Pokémon Go.

Según los datos que ha recogido la app en los últimos días, durante los 30 días previos al lanzamiento del juego, entre el 37% y 46% de los usuarios presentaban un nivel recomendado de ejercicio.

Dos días después de conocer el juego, ese porcentaje subió hasta el 50% y a día de hoy ya ha llegado al 53%, un repunte que rara vez se presenta en esta época del año. Además, usuarios de FitBit también están compartiendo en sus redes sociales este aumento en sus rutinas diarias de ejercicio debido al juego.

Una medida contra la depresión

Aunque el juego ha arrastrado consigo malas noticias, varios medios destacan los beneficios que está produciendo Pokémon Go a la gente con depresión y ansiedad. El Doctor John Grohol explica en un artículo para PhychCentral que este juego, para una persona que sufre depresión “la idea de hacer ejercicio suele ser casi imposible para ellos” y para alguien que sufre ansiedad, “la idea de salir a la calle y toparse con otros que quieran interactuar contigo, es agobiante”.

Entre uno de estos casos que se han conocido es el de Ari, una estadounidense de 18 años que tiene problemas de depresión y ansiedad, y que lleva tres años evitando salir de su casa a menos que sea necesario.

La joven asegura que “una vez que se descargó Pokémon Go fue capaz de salir de casa y estar fuera durante horas sola y divirtiéndose”. Este es solo uno de las decenas de casos que se están dando a conocer en las redes sociales.