Los cuatro libros que despertaron mi deseo de correr, correr y correr

Han sido muchos los libros que me han inspirado y animado para seguir entrenando y aspirar cada vez a nuevos retos. Estos son mis favoritos, libros que más allá de plantearte una rutina de entrenamiento o aconsejarte qué material comprar, te incitarán a correr, correr y correr…

- ‘Correr, comer, vivir’ de Scott Jurek (ed. Booklet, 360 págs). Biografía de uno de los más grandes corredores de ultramaratones de la historia que no sólo narra sus experiencias entrenando y compitiendo, sino que además habla de su infancia y de su largo camino hasta convertirse en el corredor que es hoy. Como extra, y ya que su camino hacia el veganismo es un tema clave en ese desarrollo personal y como corredor, incluye recetas pensadas especialmente para corredores. Si nunca has corrido un ultra, tras leer este libro estarás deseando empezar a entrenar para uno, y si ya eres un ultrero experimentado, arderás de ganas por ir a la Western States 100 y vivir en persona todo aquello que narra el libro.

- ‘Correr o Morir’ de Kilian Jornet (ed. Now Books, 200 págs). ¿Qué te puedo contar de Kilian que no sepas? Como todo lo que hace, este libro anima hasta al más urbanita a calzarse las zapatillas de trail y lanzarse a hacer el cabra por la montaña. Un libro fácil de leer que te acerca un poco más al mundo de Kilian y de las carreras por montaña. Recomiendo complementarlo con el visionado de sus documentales ‘Summits of my life’ y ‘Déjame vivir’ para que a la semana que viene estés ya comprándote unas zapatillas de trail (si no las tienes ya) y planeando un viaje a los Pirineos.

- ‘Con los pies en la sierra’ de Raúl García Castán (ed. Xplora, 216 págs). Si de algo adolecen algunos libros de ‘running’ es de la escasa calidad literaria de sus páginas, cuyos textos padecen de extrema simpleza y poca elaboración. La excepción más destacada a esta norma es el libro de Raúl García Castán, corredor que cuenta en su haber con 5 campeonatos de España de carreras por montaña, 2 Copas de España y un campeonato de Europa absoluto, entre otros. ‘Con los pies en la sierra’ es un libro maravillosamente escrito que te acerca a los pensamientos y al día a día de un corredor de montaña y que te arrancará sonrisas e incluso carcajadas. Con una expresividad literaria única, conocerás lo que pasa por la cabeza de un corredor que es capaz tanto de perder el DNI y como consecuencia el avión que le ha de llevar al campeonato de Europa, como de finalmente competir en él y ganar.

- ‘Nacidos para correr’ de Christopher MacDougall (ed. Debate, 400 págs). Este libro, que se ha convertido ya en un clásico de la literatura recomendada para corredores, narra la búsqueda del autor de una solución para sus constantes lesiones y de cómo ella le puso en contacto con algunos de los mejores corredores de ultras de todos los tiempos. Cuenta cómo acabó conociendo el mundo de los Tarahumaras, una tribu del noroeste de México destacada por su habilidad para correr larguísimas distancias calzados con unas sencillas sandalias (las ya famosas ‘huaraches’) y, finalmente, tras modificar su pisada y su calzado, pudo correr junto a ellos una carrera de 50 millas (y sin ningún dolor). Esta novela combina las anécdotas del autor y de otros corredores de ultradistancia con una detallada descripción de la influencia del calzado de running sobre nuestra pisada (y en consecuencia sobre nuestras lesiones) y te aportará mucha información interesante sobre todo el mundo del barefoot.