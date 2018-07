Debate: ¿Se le ha perdido el respeto a correr, ni más ni menos, una maratón?

De un tiempo a esta parte veo que cada vez más y más gente se lanza a correr un maratón. Y cuando digo “se lanza” lo digo porque muchas veces no están lo suficientemente preparados ni tienen la experiencia necesaria para poder enfrentarse a los 42 kilómetros y 195 metros.



Antes de nada quiero decir que yo soy maratoniano. Han sido siete ocasiones en las que me he medido a la mítica distancia, con mejores y peores resultados pero siempre con una preparación previa lo más completa y exhaustiva que podía y sabía. Cuando corrí mi primer maratón llevaba ya dos años corriendo y con casi media docena de medias maratones a mis espaldas.



Además de correr maratones también me gusta animar y aprovecho el maratón de Madrid para disfrutar gritando y aplaudiendo a todos los valientes y también algún que otro inconsciente que se ponen en la línea de salida.

Los primeros merecen toda mi admiración y respeto, los segundos, bueno a los segundos seguro que después de la experiencia se lo pensarán dos veces antes de volver a intentarlo.



Por lo que veo y leo a mí alrededor tengo la impresión que se le ha perdido el respeto al maratón y eso no es nada bueno. Luego llegan los "accidentes" y las desgracias. Correr un maratón es una cosa muy seria y prepararlo más aún. Si no estás dispuesto o no puedes prepararlo, no lo corras.



No pasa nada, no vas a ser menos corredor por ello. Yo al menos no te voy a mirar por encima del hombro. Para mí merece el mismo respeto la persona que corre 30 minutos 2 o 3 veces a la semana porque le gusta y se mantiene en forma, que el “súper crack” que baja de 3 horas en el maratón compaginando entrenamientos y trabajo. Cada cual hace lo que le gusta y como le gusta. ¡Olé por ellos!



Muchas veces es nuestro entorno "runner" el que nos "empuja a cometer locuras" como la de querer correr un maratón sin estar preparados para ello. Si alguna vez recibes un NHH (No Hay Huevos) por parte de algún amigo, antes de aceptarlo piensa en las posibles consecuencias de tirarte a la piscina. Más vale que te llamen Mcfly (véase Regreso al Futuro) que arriesgarse a una lesión o algo peor.



Si a pesar de todo crees que tienes o debes correr un maratón para demostrarte algo te recomiendo que te prepares a conciencia. No escatimes tiempo y esfuerzo en llegar lo mejor preparado posible al día D.

Además te recomendaría que antes fueras a ver algún maratón popular. Espera a ver pasar a aquellos que se van por encima de las 4 horas. Verás muchos "valientes" que se lanzaron al ruedo sin ser conscientes de lo que son 42 kilómetros.

Con esto no quiero decir con esto que todos los que corren a ese ritmo no estén preparados, ni mucho menos. Como he dicho antes respeto a todos los corredores sea cual sea su ritmo de carrera.

Creo firmemente que cualquier persona sana, que tenga experiencia y que se prepare adecuadamente puede correr y acabar un maratón sin problemas. Si yo he sido capaz no veo la razón por la que otros no podrían hacerlo. Eso sí, antes de intentarlo ten en cuenta lo que conlleva enfrentarse a un maratón.

Y tú, ¿crees que realmente es necesario correr un maratón?