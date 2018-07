Descubrimos los seis motivos por los que no paras de hacerte selfies mientras corres

Siempre se ha dicho que el running es un deporte solitario, pero ahora ha encontrado a un compañero de kilómetros. Running + móvil = necesidad de hacerse un ‘selfie’.

Ha llegado el momento de preguntarse: ¿realmente se practica running para mantenerse en forma o para hacerse ‘selfies’? Hace unos años sería inimaginable hacerse esta pregunta, pero ahora no es para nada descabellada. Se podría decir que se está entrando en una especie de disciplina de ¡el arte de correr y ser capaz de sacarse una buena foto!

Primero, ¿qué es un ‘running selfie’? El término se podría definir como una imagen que se hace uno mismo mientras corre, usando su cámara o móvil, generalmente para luego postearlo en las redes sociales y que todo el mundo pueda verlo. La definición parece estar clara, pero las razones de hacerlo pueden ser muy variadas.

10 good mornings given. 7 runners and walkers waved to. Running in the suburbs is funny. #runselfierepeat Una foto publicada por Kelly Roberts (@kellykkroberts) el 2 de Ene de 2016 a la(s) 10:48 PST

Por qué me hago selfies cuando corro

Me atrevo a dejarlas plasmadas a modo de lista:

1.- Me divierto: Correr es divertido. El objetivo está claro, correr y sonreír a la cámara.

2.- Capto un momento glorioso y lo recuerdo para siempre: Lograr un reto no puede olvidarse, pero volver a recordarlo te sabe a gloria.

3.- Lo comparto con los amigos y no tan amigos: Haces llegar a tus amigos, familia, no tan amigos y desconocidos toda la suma de kilómetros que has hecho. Un ‘subidón’ de este tipo no puede quedar en el olvido.

4.- Inspiración: Un ‘selfie’ puede convertirse en una imagen inspiradora para ti mismo o para los demás. No importa para quien o quienes vaya dirigida, la inspiración se huele entre los runners.

5.- Tarea: Salir, correr y hacerte un ‘selfie’. Piensas que al subir un ‘selfie’ la gente va a opinar sobre ello y automáticamente es una excusa para dejar el mando de la tele para otro momento.

6.- Pique sano: Y de las opiniones a los piques. Entrenar y colgar tu ‘selfie’ en el grupo del ‘whatsapp’, por supuesto acompañado de la foto al pulsómetro. Has salido a correr y ahora le toca al amigo devolverte la foto y si es con un registro mejor ¡pique asegurado!

¿Obsesión por hacerse ‘selfies’?

Correr y hacerse ‘selfies’. Queda demostrado que puede hacerse las dos cosas a la vez. ¿Pero puede llegar a calificarse de una obsesión?

Según un estudio publicado por la Universidad de Brunel (Londres) en base a la recopilación de opiniones y análisis de 555 perfiles de usuarios en Facebook, indica que los usuarios más obsesionados en compartir en redes sociales imágenes de ellos mismos en múltiples situaciones puede causar un problema psicológico.

#running #selfie 😍 🙌🏻 Una foto publicada por rυn вaвy rυn (@igdailyrunners) el 19 de Ene de 2016 a la(s) 1:59 PST

En el caso concreto del deporte, el estudio revela que quienes suelen compartir imágenes de ellos practicando deporte –puede tratarse al aire libre o en el gimnasio- son los que más ‘me gusta’ reciben, por lo que es un impulso motivacional a mantener e incluso elevar la frecuencia de sus publicaciones. Con estos datos ¿el runner puede alcanzar el grado de obsesión por dejar constancia su suma de kilómetros y logros en las redes sociales?

La gran frase de: “A ver cuantos ‘me gusta’ tengo” ya parece ser una compañera de los ‘selfies’. Paso uno: buscar el mejor decorado, momento o cara para hacerte el ‘selfie’. Paso dos: Buscar la mejor frase junto a un número considerable de ‘hashtags’ para elevar el impacto entre tus seguidores. Paso tres: Entrar, refrescar, volver a refrescar… ¿cuántos ‘me gusta’ tengo con el selfie runner?