Diccionario definitivo para entender a un runner cuando habla

Estar presente en una conversación entre raners es lo más parecido a escuchar a dos informáticos hablar de sus cosas. Todo te suena a chino. Aunque estén hablando de algo tan básico como poner un pie detrás de otro, parece que lo estuvieran haciendo de un complejo descubrimiento físico.

"Los fartleks han dado resultado, he mantenido el ácido láctico a raya y he conseguido batir mi MMP en la distancia de Filípides". ¿Perdona? Si no entendiera un poco de qué va el tema, pensaría que mi interlocutor está tomando un nuevo medicamento para que el ácido úrico no le dé guerra.

¿Cuáles son los vocablos más extendidos entre los corredores populares?

1.- MMP: mejor marca personal. La escucharás con mucha frecuencia después de cada carrera porque, aunque todos los runners aseguran que corren para divertirse, lo cierto es que todos están obsesionados con mejorar sus marcas, aunque solo sea por un par de segundos.

2.- Tapering: Nada tiene que ver con los 'tuppers' de la abuela, ni con salir de cañas con los amigos. Se refiere a reducir el volumen y la intensidad de los entrenamientos porque se acerca la fecha de la carrera para la que llevamos semanas entrenando. Especialmente utilizada entre los maratonianos.

3.- 10k/5k: Se refiere a las carreras de 10 y 5 kilómetros. En el lenguaje anglosajón, la k es la abreviatura de 1.000 -no de kilómetro-. Es decir, 10.000 y 5.000 metros.

4.- Entrenamiento interválico o fartleks: Básicamente se refieren a correr a diferentes velocidades. Es decir, a alternar durante el entrenamiento ritmos rápidos y lentos y lo que buscan es que el cuerpo se acostumbre a correr a una determinada velocidad.

5.- Muro: Es la peor pesadilla de quienes se van a enfrentar a una maratón y se refiere al momento en el que el cuerpo y la mente están totalmente agotados, lo que suele suceder a partir del kilómetro 30. Hay quienes se refieren a él como 'el señor del mazo'. Algunos runners aseguran no haberlo visto nunca, pero no hay que bajar la guardia.

6.- Distancia de Filípides. Sinónimo de maratón, pero suena mucho más épico. Eso sí, más nos vale no acabar como él.

7.- Entrenamiento cruzado. Dícese de cualquier otra actividad deportiva que se realiza los días que no salimos a correr, ya sea montar en bici, ir a nadar o jugar al fútbol con los amigos.

Es una buena manera de dar descanso a nuestro cuerpo y nuestra mente de tanto correr y la manera perfecta de estresar a todos nuestros followers. "¿Pero también tienes tiempo para montar en bici?". El caso es no descansar.

8.- Barefoot: Este 'palabro' nada tiene que ver con el hombre de las nieves -bigfoot-. Significa ‘descalzo’ y es la última moda entre algunos locos de running que correr sin zapatillas o con modelos minimalistas.

9.- Pronador/supinador: No es una elección. No es como ser del Atleti o del Madrid. Estos dos términos tan raros se refieren a tu manera de pisar. Será la primera pregunta que te lance el dependiente de una tienda cuando entres a comprar tu primer modelo de zapas.

10.- Recortadores: En una palabra: tramposo. Es el runner que acude a una carrera popular pero aprovecha la más mínima oportunidad para buscar un atajo y acortar la distancia con un único objetivo: presumir ante los demás del tiempazo que ha hecho.

Están presentes en todas las carreras populares y, aunque algunos intentan disimular para que nadie se dé cuenta de sus trampas, siempre hay algún runner avispado que se percata de su jeta.