La dieta selfie: cómo bajar 25 kilos gracias a 2665 fotos

Andy Davidhazy es un creativo publicitario estadounidense bastante peculiar. Lejos de estar embaucado en decenas de proyectos y de querer siempre más y más, es un tipo que sabe para y, en el momento adecuado, embarcarse en una aventura para disfrutar de la vida.

En 2010, por ejemplo, decidió recorrer más de 25000 millas (40233 kilómetros) con su coche y su perro por el simple hecho de ver los icebergs y, claro, hacer fotos. Porque Andy Davidhazy, además de creativo, es fotógrafo, y por eso siempre lleva consigo una cámara.

Y aquí viene lo bueno. Su última aventura ha sido la de andar los 4281 kilómetros que separan Campo, en la frontera de Estados Unidos con México, de Manning Park, en Canadá, a través de la Pacific Crest Trail, un camino que le ha hecho adelgazar 25 kilos durante la travesía.

Para evitar que la cabeza le diera más vueltas de lo normal, a Andy Davidhazy se le ocurrió la idea de dejar plasmado su viaje en una serie de selfies. 2665 selfies en concreto, tantos como millas tiene la ruta que llevó a cabo.

Según indica en su propia página web, hacerse una foto en cada milla “no era una causa de vanidad, sino una manera de decirme a mí mismo que tenía que hacer el camino entero. Si lo dejaba, todo el mundo y yo mismo lo sabríamos”, por lo que, en cierto modo, era una forma de motivación añadida.

Además, lejos de la idea de que los selfies pueden producir episodios de soledad, a Davidhazy le sirvió para conocer a más gente: “Me facilitó la conversación con muchos otros senderistas que me encontré por el camino y me preguntaban por qué hacía eso, y ahora he visto sus caras en algunos planos de las fotografías en los que no esperaba que fueran a estar, y me alegro mucho”.

Al finalizar el camino, Davidhazy decidió hacer un vídeo con las 2665 fotografías que se fue tomando, y el resultado está expuesto en su página web y en la del proyecto “Lost or Found”.