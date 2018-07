Diez consejos para no romper motor en la Maratón de Barcelona

Si estás leyendo esto puede que seas uno de los corredores que este domingo se coloque en la línea de salida de la Maratón de Barcelona. Si es así, como es también mi caso, relájate y déjate llevar por el recorrido. Como nos dice todo el mundo ¡el trabajo está hecho!

“Una maratón se resume en 30km de calentamiento y 12 km de carrera”, así lo cuenta Sergio Pitufollow, sports Blogger, quien este domingo correrá por tercera vez la Maratón de Barcelona. Unas palabras que… ¿me tranquilizan? También recojo la experiencia de Roberto Leal, periodista y runner, quien nos advierte que vayamos con ojo los últimos kilómetros porque son de subida, no muy pronunciada, pero son lo peor de este maratón, “si vas muerto te parece un tourmalet”.

Consejos para correr la Maratón de Barcelona por tramos

1.- La salida, relaja: Ojo porque los primeros kilómetros son de subida con pendientes moderadas. No te agobies si tu pulsómetro te dice que vas más lento de lo que te has marcado, ya recuperarás.

2.- Kilómetro 4 al 7, con más calma: Hay quienes recuerdan este inicio como de subidón, de querer mantener su ritmo fijado y luego pagarlo caro kilómetros más adelante. Así que tómatelo con calma.

3.- Kilómetro 7 al 12, tómate un descanso: ¿Ya un descanso? Sí. Recuerda que vienes de unas ligeras subidas y ahora encaras un tramo marcado por las bajadas. Pasados unos metros del kilómetro 7 te adentras en la Diagonal, tómate un pequeño descanso y luego ves a tu ritmo.

4.- Kilómetro 12-15, no te emociones: Llegas a la Gran Vía y el Passeig de Gracia, sigue tu ritmo y no te dejes encandilar por tu buen estado. Estás bien, pero no te emociones.

5.- Kilómetro 15 al 18, ¿has abusado?: Dejando el Paseo de Gracia entras en la calle Roselló, muy recordada por los corredores… si has abusado en los tramos anteriores, aquí te acordarás. Disfruta de las vistas y el turismo que acoge la Sagrada Familia.

6.- Idas y venidas, no te aburras. Dejando el kilómetro 17 hasta el 22 llegas a la Meridiana, una de las zonas de idas y venidas. Empezarás a cruzarte con corredores y puede que sea una de las zonas más aburridas y de ‘comidas de coco’. El tramo de ida es para arriba y el camino de vuelta es más agradecido. Aquí tu cabeza maquinará mucho al haber pasado la media maratón. ¿Voy bien? ¿Aprieto? ¿Mantengo?

7.- Simplemente, mantén ritmo. En el tramo del kilómetro 22 al 26 mantén tu ritmo estable de carrera.

RESUMEN: Según los consejos de Roberto Leal, “reserva energía para casi ‘resetear’ y empezar otra carrera a partir del 25”.

8.- Diagonal, ida y vuelta de 5km (26-31 km). Llegas a la Diagonal y te da la bienvenida con otra sesión de kilómetros de ida y vuelta. Aquí agradecerás haber guardado reservas, llegas al temido “muro”. Visualizarás el frente marítimo, así que esto te dará fuerzas.

9.- ¿El muro? Si te has controlado tu “coco” borrará ese “muro”.

10.- Adéntrate en el centro, ¡lo tienes! Has llegado al kilómetro 35, déjate llevar por la gente y el ambiente. Te encontrarás con alguna pequeñas y ligeras subidas, aguanta, lo tienes hecho. El kilómetro 40 te la bienvenida al Paral·lel, toca sufrir pero ¡lo tienes hecho!

Como apunta el equipo de Runator, la app de running social, que también ha aportado su experiencia en la prueba, “los dos últimos kilómetros son una recta larga que se hace eterna, pero ya no queda nada para llegar a meta”. ¡El domingo seréis maratonianos!