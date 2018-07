Esta guía acaba con tu pereza y te ayuda a salir a correr (y no porque te persigan)

Admítelo, llega septiembre y con él toda esa montaña de buenos propósitos que te haces año tras año: aprender inglés (de una vez por todas), visitar los museos que te faltan, hacer deporte... Pero esos pensamientos positivos con los que vienes recargada del verano, poco a poco se van desvaneciendo. Pues bien, para que ya no tengas excusas y el sofá no gane este año la batalla, Lunwerg Editores acaba de publicar una guía con un plan personalizado para perezosas (no te ofendas).

De la manos de la redactora jefe de Jogging International, Marie Poirier y con las divertidas ilustraciones de Soledad Bravi, el álbum 'Running para perezosas' te propone un programa de consejos, ejercicios y trucos para que en sólo cuatro semanas y sin apenas darte cuenta puedas llegar a correr una hora, ¿imposible? Espera y verás.

Preparadas, listas, ¡ya!

El primer día, por ejemplo, tu entrenamiento consistirá en andar 10 minutos a buen ritmo, combinados después con un minuto de carrera y uno de marcha, repitiéndolo en cuatro series, los últimos diez minutos serán para que te recuperes caminando a buen ritmo. No parece tan complicado, ¿o sí? A lo largo de los días esas series irán aumentando progresivamente hasta que sin apenas darte cuenta te encuentres haciendo 10 minutos de footing y cinco series de cuatro minutos de carrera (día 14) para finalmente, el día 28, alcanzar el gran objetivo: correr un hora.

La guía, que cuenta además con un apartado para que a modo diario tú vayas anotando el tiempo que has dedicado al ejercicio, el lugar dónde lo has realizado, la compañía, las dificultades..., incluye también un sinfín de consejos, estiramientos o trucos para autosuperarse.

Pero si tú a lo que temes es a que en cualquier momento acabes tirando la toalla, tranquila, porque el programa también está preparado para eso y te ofrece pequeñas píldoras de motivación. Entre las imágenes que evoca para animar a las lectoras se encuentran las piernas de Adriana Karambeu o las nalgas de Laetitia Casta.

“El running pone las piernas bonitas, pero también las nalgas. Maravilloso, finalmente recuperarás la firmeza de tus dieciocho años y eliminarás las cartucheras que te aparecieron hace un tiempo”, afirma Poirier en el libro.

Y no sólo eso, porque practicando el running también serás más feliz y estarás más sana. Y es que, la actividad física ayuda a que tu cuerpo produzca endorfina además de que estimula a las células que protegen contra las infecciones y potencian la inmunidad. “Correr hace bajar la tensión y el colesterol y reduce los riesgos de diabetes y de cáncer. En el caso de las mujeres, el riesgo de padecer cáncer de mama es dos veces menor respecto a las sedentarias”, señala la autora.

El libro forma parte de una serie de guías “Para Perezosas” que ya están arrasando en Francia con más de un millón y medio de ejemplares vendidos de toda la serie. Así que... ¿qué más necesitas? ¿te levantas del sofá y te unes a la moda del 'running'?