Con estos vídeos no te quedará más remedio que salir a correr como Forrest Gump

“Yo corro. Y no es el camino, la ruta o el asfalto, ni las preocupaciones, ni el stress que voy dejando atrás. Soy yo que avanzo. Kilómetro a kilómetro y minuto a minuto, uno tras otro se enfilan en círculo alimentándome. Vital proteína para un corazón que aprendió a latir lento para llegar más lejos, para tardar menos, para pedir más”.

Esta es la presentación del vídeo sobre motivación del runner Sebastián Lucero, que ya tiene casi medio millón de visitas en YouTube.

Si después de ver el vídeo, te sigues preguntando lo mismo: “¿Por qué corro?”, la ONG mexicana World Vision pregunto eso mismo a toda la comunidad runner y grabó esta magnífica pieza audiovisual en diversas localizaciones del planeta donde runners locales daban su razón para calzarse las zapatillas y salir a correr.

Las grandes marcas de calzado como Nike y Adidas tampoco han dejado escapar la oportunidad de crear vídeos motivacionales relacionados con el running y, de paso, del resto de deportes para los que venden zapatillas.

Uno de los más emocionantes es este creado por Nike en donde usan una de las frases míticas de la compañía: “No es cuestión de no caerse. Es cuestión de volver a levantarse. Es cuestión de seguir intentándolo (Just Do It)”.

Por último, un clásico de los vídeos de motivación en el deporte es el titulado Dear Hard Work. Después de verlo, no queda otra que enfundarse las deportivas y salir a la calle a entrenar al máximo.