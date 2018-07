Hola, soy el popular Shinichi Sasaki y lo corro todo ¿Nos hacemos una selfie?

A LA CAZA DE UNA FOTO CON SHINICHI SASAKI

Busca el ser humano hacer grupo con sus iguales y a la vez diferenciarse. También en esto de correr pasa. Aquí, unos ejemplos. Los que corren con zapatillas amortiguadas vs a los que corren con calzado minimalista, aficionados al asfalto vs a los de trail, pero, ahora, hay una nueva diferenciación: los que tienen una foto con Shinichi Sasaki y los que no.