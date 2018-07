El internado llega al running: ¿te pasarías todo el verano en clase?

¿Cansado de las típicas vacaciones, teniendo que soportar largos atascos y colas para ir a todas partes?, ¿Estás cansado de no encontrar hueco en la orilla, que el agua del mar esté caliente y que los quintos no estén fríos? ¿Quieres dejar atrás esos trayectos interminables con tu suegra en el asiento del acompañante? ¡Aquí tenemos la solución!

Igual la introducción en plan teletienda chunga de los noventa no pega tanto con lo que quiero contaros, pero en resumidas cuentas vienen siendo un buen ejemplo de lo que ocurre cada vez que intentamos planificar las vacaciones: elegir entre playa o pueblo, entre la sierra o el piso en primera línea, o de qué lado te vas a poner el ventilador a la hora de la siesta.

¿Y si este verano te planteas algo distinto? Por ejemplo, combinar tus días de descanso con encuentros en los que vas a llevar un estricto entrenamiento que te ayude a arrancar el próximo curso con los objetivos muy claros.

Los campus de perfeccionamiento llegan al running y al triatlón. Parecía extraño que una práctica habitual en el mundo infantil no se hubiera hecho un hueco entre corredores: igual que los niños que se pasan una semana en rondos y partidillos alrededor del futbolista de turno, cada vez son más los atletas profesionales que organizan concentraciones donde compartir consejos, experiencias y esos pequeños trucos que todo corredor o triatleta quiere oír.

La dinámica es la misma que la de los peques: te encuentras en un alejado punto de la geografía española con un grupo de locos que, igual que tú, sacrifica un par de días de descanso con la familia para meterse palizas de campeonato.

Desayuno y salida a ritmo suave para acabar con cambios de ritmo o un final con cuestas matadoras. Después de comer, charlas sobre psicología del deporte o lo último en material, en las que compartir tu experiencia o lo que te mueve con tus compañeros. Al otro día, puede pasar cualquier cosa: desde trabajo en piscina hasta salidas para correr por el monte.

Si en verano eres de los que te pasas (o te dan igual los consejos que te damos sobre cómo tapear), no te preocupes: la mayoría de estos ciclos cuentan con un nutricionista que prepara los menús y orienta a los participantes que quieren potenciar esta faceta o detectar cuales son las pautas de alimentación que deberían cambiar para apoyarse de cara a la preparación de un gran objetivo.

Porque esa es otra: este tipo de encuentros son el lugar ideal para conocer compañeros con los que coincidirás en alguna prueba de esas que tienes entre ceja y ceja. Algunas carreras, como la durísima Transvulcania, te ofrecen la posibilidad de pasarte unos días por la Isla de La Palma semanas antes de la carrera, a fin de aclimatarte al terreno y a las exigencias del mismo.

Otros centros, como el Sands Beach Active de Lanzarote, te ofrecen entrenamientos específicos para afrontar con las mayores garantías uno de los triatlones de larga distancia más duros del planeta. ¿Qué mejor manera de testar el Ironman que hacerlo in situ?

¿Que no tienes tantos días o no te apetece dedicar tanto tiempo a entrenar en los meses de verano? No hay problema: en prácticamente todas las grandes ciudades se realizan encuentros matinales donde poner en práctica esos nuevos conceptos. En la costa son muchos los gimnasios que sacan las actividades a la calle, así que puedes encontrarte con algún grupo al cual sumarte.