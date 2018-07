Karim El Hayani, el campeón de trail al que la Federación no le deja correr descalzo

Es un tipo especial, un fuera de serie que nunca niega una foto a todos aquellos que cada vez más quieren retratarse con él en las carreras. Quizás mucho tenga que ver en ello el que corra descalzo en las competiciones sobre asfalto o crosses, y con sandalias cuando la cosa es por montaña. No obstante, por encima de esa anécdota esos aficionados se le acercan y admiran porque Karim es el actual campeón junior de carreras de montaña de España.

Nacido hace algo más de 19 años en Tánger, fue allí donde se acostumbró a correr descalzo por las calles, acostumbrando a sus pies a esa libertad que las zapatillas le negarían, fortaleciendo mientras jugaba los muchos músculos y tendones de sus extremidades inferiores, rara avis aquí, pero uno más allí, o en África, o en muchos otros lugares del mundo.

"Es una ventaja correr descalzo porque no talonas y eso te permite no ir frenando e ir más cómodo. Es la técnica que tienen todos los corredores africanos por haber estado corriendo descalzos de pequeños", afirma con rotundidad el corredor, la misma con la que sentencia que "eso de dar pasos más cortos, lo cual están explicando las marcas minimalistas, es una tontería".

Para él eso va en contra de obtener el máximo rendimiento en competición. Otra cosa es que acortar la zancada evite lesiones al minimizar el impacto a corredores de menor nivel, según indica la ciencia.

Pero vuelve a la carga en la órbita del correr sin amortiguación. "Es acojonante que gente que lleva dos años o menos corriendo minimalista esté dando charlas sobre ello", se ríe.

Karim y sus pies, al respecto tienen demasiados kilómetros de experiencia como para no tener derecho a opinar. Faltaría más. Y aquí quedan sus palabras.

Si bien fue a partir de los 18 años cuando se empezó a tomar esto en serio, cabe recordar que fue subcampeón de Madrid de 5.000 metros en pista en categorías inferiores o campeón de Madrid de cross por relevos. "En realidad, mi deporte favorito son los saltos al agua desde muy alto. También practico patines de línea. Y me gusta mucho las carreras de 60 metros lisos".

La próxima temporada competirá en Estados Unidos

Su último éxito, la primera posición en campeonato de España junior de carreras de montaña logrado en el maratón del Montseny, le ha dado el espaldarazo definitivo a la hora de tomarse esto como una profesión. "Ahora ya ni estudiaba ni trabajaba e iba tirando con los premios en metálico que ganaba y gano en carreras. Y a pesar de que he recibido algunas ofertas para fichar por equipos, quienes se ofrecían a pagarme desplazamientos, no puedo aceptarlo. Mi objetivo para la próxima temporada es competir en el circuito de Estados Unidos", desvela.

Es Karim la imagen más reconocible de la marca estadounidense Luna Sandals en España, que fabrica sandalias pensadas, entre otras cosas, para correr casi como si se estuviese corriendo descalzo, y que al tener una suela bastante fina y plana en comparación con las zapatillas con amortiguación, te "ayudan a no perder el contacto con la tierra".

A pesar de la gran técnica de El Hayani, gracias a la cual prácticamente nunca ha tenido lesiones, la Federación Española de Deportes de Montaña ha tenido un par de conflictos con él, pues según su criterio no corre de forma segura.

El primero, cuando no le dejaban correr con sandalias. "En mi opinión, gente inculta", cuenta Karim. En aquella ocasión hasta el mismísimo Killian Jornet hizo declaraciones posicionándose a su favor.

La segunda todavía más dura: le obligan a correr con los pies cubiertos. Es decir, que va con sandalias pero con calcetines. Otros corredores que van con sandalias se muestran molestos con la FEDME, pues nunca han tenido percances.

"Me encantan las zapatillas, pero no para correr"

Lo de correr descalzo, en él, no es una opción. Hay que entender que es una necesidad. "He intentado correr con zapatillas y me agobiaba muchísimo. Hacía peores resultados. En realidad no noto diferencia entre zapatillas amortiguadas y zapatillas minimalistas. Las dos me molestan".

Otra cosa es la moda. "La música y el baile es parte de mi vida, a veces me gusta más bailar que correr, y las zapatillas son parte de mi estilo". Así, se decanta por Nike, North Face y New Balance como marcas favoritas. Un chaval de su tiempo, vamos.

Karim no es el típico adolescente que sólo busca diversión y el simple éxito que le puede dar la competición. Cuando puede se involucra en proyectos y carreras que tienen un trasfondo de ayuda social. "Cuando compito salgo a ganar, y para ganar, me motivo pensando en la pobreza infantil, en esos niños que no tienen nada pero que siempre están sonriendo”.

Es diferente y lo sabe. Y por mucho que admire a Kilian Jornet o a Luis Alberto Hernando, figuras mundiales del trail running, él quiere ser Karim. "Siempre salgo a ganar esté quien esté".

Al final, la referencia a Abebe Bikila termina apareciendo en forma de planes de futuro a medio o largo plazo. "Algún día espero batir el récord del mundo de maratón yendo descalzo, el cual tiene en su haber Bikila", dice. Ojalá Karim lo consiga algún día. Hasta entonces, este caballo salvaje no perderá la motivación y seguirá conquistando las montañas y los caminos del mundo.