Llega la Transgrancanaria 2015, la prueba 'matagigantes'

De costa a costa, disfruten del show. El grito de guerra de los sevillanos SFDK no podría describir mejor lo que se podrá ver en esta nueva edición de la TransGrancanaria. 12 años después de que se disputara la primera edición, la prueba que sirve como punto de partida para el calendario nacional e internacional de Ultratrail 2015 se ha convertido en uno de los lugares a estar para la élite de la ultra distancia mundial.

Desde que en 2003 se celebrara la primera carrera, la carrera ha dado un salto de gigante. Entonces, 67 valientes se animaron a cruzar la isla de Gran Canaria de oeste a este, recorriendo los 64 kilómetros que separan Agaete de la Playa de Arinaga.

A partir de ahí y con un gran trabajo, la prueba ha evolucionado y ha ampliado su distancia, incluyendo la que a día de hoy es la prueba estrella del fin de semana: un desafío de 125 kilómetros que cruza de norte a sur toda la isla, con salida en Agaete y final en un enclave paradisíaco, el faro de Maspalomas.

Eso sí, para poder disfrutar de una de las maravillas que ofrece la geografía canaria hay que luchar contra ella: 8500 metros de desnivel positivo, pasando por algunos puntos emblemáticos como el Pico de las Nieves.

Hay tiempo para afrontar el reto: 30 horas por delante para los que vayan sobre seguro como límite para tumbar una prueba que cuenta con un alto porcentaje de extranjeros que vienen a descubrir lo que la montaña ofrece más allá de los Pirineos.

Esta es otra de las claves que han convertido a la TransGrancanaria en un éxito de público y crítica: un recorrido duro y un clima perfecto comparado con el resto de grandes carreras de montaña que empiezan a llenar el calendario en estos meses.

Además, si te toca recuperarte después de una prueba brutal, que mejor que hacerlo tumbado en la arena con un clima perfecto. Más allá de la prueba reina, se organizan a la par otras cuatro carreras (que van desde los 17 hasta los 83 kilómetros) para que nadie se quede fuera de la fiesta canaria de la ultradistancia.

Una fiesta que se ha convertido en un acontecimiento de primera línea: no en vano, la TransGrancanaria se ha convertido, por derecho propio, en una de las pruebas más importantes del calendario del ultrarunning.

Este año, la prueba grancanaria no solo abrirá el calendario de la Spain Ultra Cup, sino que además formará parte del Ultra-Trail World Tour, que aglutina pruebas de gran importancia en el mundillo como la Marathon des Sables, la Western States 100 o el Ultra-Trail Mont-blanc.

Todas ellas, pruebas de sobra conocidas por su trayectoria y la épica que traen consigo, forman parte de un duro calendario que se extiende hasta la celebración del Grand Raid de la Isla de Reunión.

Nuria Picas se llevó el título femenino la pasada campaña, y este año estará en Agaete para revalidar su triunfo, aunque este año contará con dura competencia: a corredoras como Francesca Canepa o Nerea Martínez deberá sumar una rival de postín: Nikki Kimball, flamante ganadora de algunas de las pruebas más duras del panorama mundial.

En categoría masculina, Pau Bartoló, Iker Karrera o el local Yeray Durán buscarán mantener el listón nacional en lo más alto, aunque la mayoría de las miradas estarán puestas en las piernas de Anton Krupicka: el norteamericano, al igual que Kimball, se enfrenta por primera vez a la isla.

Llegan preparados porque conocen de sobra la fama de esta prueba: figuras de la disciplina como Seb Chaigneau o Scott Jurek no pudieron acabar ante la dureza del terreno el año pasado.

El reto está lanzado: las figuras esperan que suene el pistoletazo de salida y todo el mundo está preparado para vivir un espectáculo a la altura de los nombres. Si no estás en Gran Canaria (no se puede tener todo), no te preocupes: puedes vivir en directo todo lo que ocurra gracias al streaming oficial de la prueba.

Cuando arranque la carrera, podrás seguirlo en directo en la web de la carrera. Disfruta si puedes pegado al ordenador, aunque te recomiendo que salgas a correr por la montaña: queda un año para la próxima edición.