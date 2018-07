Ludivine, la adorable perrita que se coló en una media maratón y casi gana

Cuando Hamlin abrió la puerta de su casa el pasado sábado para dejar a su perrita Ludivine que se diera una vuelta por el barrio para hacer “sus cosas”, no se esperaba que esta fuera a convertirse en la estrella de la media maratón de su pueblo, Elkmont.

Ni corta ni perezosa, Ludivine echó a correr hasta la salida de la carrera, y allí se sentó con el resto de los corredores hasta que dieron el pistoletazo de salida. Quizás asustada por no saber qué pasaba, o quizás anhelosa de que llegara ese momento por el que tanto había entrenado, lo cierto es que Ludivine echó a correr.

Y claro, contaba con la ventaja de tener cuatro apoyos y toda la energía que le aporta su pienso y que, probablemente, sus dueños no se encargan de que queme, aunque, a tenor del resultado, estaba en perfecta forma.

This is Ludivane – she finished 7th overall in the Elkmont Half Marathon 1.32.56! #Bloodhound #Champion #marathon pic.twitter.com/NuzJGRkgxD