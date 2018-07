Los madrileños son vagos: ni corren ni acuden al gimnasio

En pleno auge del fitness y del running hay estudios que demuestran lo contrario, al menos en el caso de la Comunidad de Madrid. Por mucho que los gimnasios estén a rebosar y las calles llenas de corredores, los madrileños, por lo general, son vagos, y no hacen deporte en su tiempo libre.

Este estudio, realizado por investigadores de la Universidad Politécnica, la Europea, la Autónoma y el Instituto de Investigación 12 de Octubre (i + 12) de Madrid, se basó a la hora de sacar sus conclusiones en los niveles de actividad física medios que el Centers for Disease Control and Prevention y el American College of Sports Medicine aprobaron en 1995; esto es: 30 minutos al día de ejercicio físico moderado durante cinco días o bien tres días con 20 minutos cada uno de ejercicio de alta intensidad.

Estos baremos, que han sido aprobados por la mayoría de las sociedades científicas, son los que, a juicio de las conclusiones del estudio, no se cumplen.

En la muestra del estudio se preguntó por teléfono a 1.330 personas entre 18 y 65 años por su nivel de actividad física diaria, y el resultado fue que el 76,3% de ellos afirmaron que, en su tiempo libre, prefieren descansar antes que salir a hacer ejercicio físico.

Sin embargo, a pesar de este abrumador, los madrileños no son los menos activos dentro de la Unión Europea. El rango va desde el 43,4% de Suecia hasta el duro 87,8% de Portugal. La media, en el conjunto total de toda España se encuentra en el 71%.

A pesar de estos datos, en los que se puede deducir que una mayor tasa de sedentarismo conlleva una mayor tasa de mortalidad, Madrid es una de las Comunidades Autónomas que presenta un índice de mortalidad más bajo, solo por detrás de Ceuta y Melilla y muy a la par con Canarias.

Aun así, el estudio indica que estos datos deberían ser utilizados para lanzar una política activa de fomento del deporte entre el rango más afectado por el sedentarismo: personas de 41 a 50 años, con recursos económicos medios y mujeres.

Así que, ya sabes, si no quieres formar parte de la estadística, en tus ratos libres, en vez de sentarte a ver pasar el tiempo, sal a la calle, haz deporte y siéntete de nuevo joven (si es que no lo eres ya, claro).