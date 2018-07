Si tres deportes no era suficiente, en un triatlón hay que añadirle las transiciones, o lo que es lo mismo, el cambio al terminar la natación y coger la bici (T1), y el cambio de soltar la bici y salir a correr (T2).

Evidentemente las transiciones cobran mayor importancia mientas más corto sea el triatlón. Por ello, en un distancia sprint u olímpico las transiciones suelen ser decisivas, mientras que en la media y larga distancia no lo son tanto, aunque sí que es cierto que cada vez más, aún en la larga distancia, las transiciones se hacen muy rápidas (normalmente hablando de triatletas profesionales).

Creo que la mayoría sabemos los aspectos básicos a tener en cuenta para que en las transiciones no perdamos más tiempo del habitual, ni cometamos errores de novato. Para los triatletas con poca experiencia ahí van algunas recomendaciones previas al comienzo del triatlón:

1.- Entra al box con bastante tiempo previo al comienzo de la carrera.

2.- Deja tu bici apoyada sobre el sillín, con el manillar hacia la salida y con un desarrollo idóneo según sean los primeros metros a los que te vayas a enfrentar cuando te montes en la bici.

3.- Colocar las zapatillas de bici en los pedales es lo ideal. De esta forma podrás correr descalzo todo el área de transición hasta la línea de montaje (a partir de esa línea, podrás montarte en la bici) y evitar correr con las zapatillas de bici.

4.- Deja tu casco sobre el manillar, boca arriba, con la orientación correcta para poder colocártelo directamente al llegar y con los cierres abiertos. Si quieres llevar gafas tienes dos opciones, o dejarlas dentro del casco y ponértelas antes, o dejarlas encajadas sobre el casco, y ponértelas en algún momento de mayor tranquilidad sobre la bici (mejor opción).

5.- Quítale los cordones a las zapatillas y en lugar de ellos colócale gomas elásticas. Te ayudarán a ponértelos con suma facilidad y rapidez. Eso sí, esto se prepara en casa, y no olvides de hacerle algunos kilómetros a las zapatillas para que no haya sorpresas con alguna molestia inesperada.

6.- Deja las zapatillas de correr en el lugar correcto, cerca de tu bici y sin interrumpir el pasillo. Lo más que te puedo ocurrir si las dejas muy afuera con la intención de verlas conforme te vayas acercando a ellas, es que algún participante se tropiece con ellas.

7.- No dejes ninguna marca con el objetivo de ver desde lejos tu sitio en el box.

8.- Fíjate bien donde tienes colocada la bici, en qué pasillo estás (si es que hay varios) y coge alguna referencia externa (y que no se vaya a mover) para cuando te vayas acercando tras la natación vayas con las ideas más claras. No es nada raro ver a triatletas en el box buscando su bici o que se ha equivocado de pasillo (la mente no está muy ágil después de una dura natación).

9.- Si la natación es con neopreno no olvides ponerte algo de vaselina en el cuello (si no al día siguiente tendrás una buena rozadura). Al igual si vas a correr sin calcetines (lo normal en pruebas de corta distancia) puedes echarle a las zapatillas un poco de vaselina en las zonas donde más rozamiento hay.

Ya lo sé, son muchas cosas, y solo he comentado lo que hay que hacer antes de tomar la salida. Es normal que en los primeros triatlones tengáis errores, se os olviden cosas, pero con algo de experiencia todo esto se hace de forma automatizada.

Para terminar, quiero recordar la importancia de mirar bien la zona donde estáis colocados, y visualizar la transición y todo lo que tendréis que hacer cuando lleguéis a vuestro box tanto en la T1 como en la T2. Y por supuesto, no hagas nada nuevo si no lo has probado anteriormente a la carrera de triatlón.