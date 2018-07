Pon a Madonna o a Iggy Pop a todo trapo y sal a correr con esta playlist

Música y más música para vencer la pereza. Todos los berberechos reservados de sus artistas y webs amigas, casas discográficas y demás gentes que gustan de acumular cosas en sus cuentas de YouTube.

1.- Iggy Pop. The Passenger. Le conocerás del anuncio de tónica para viejunos radicales pero radiantes. También has bailado cien veces su “Lust for Life”, sí, ese de la película Trainspotting. Pero hay más, decenas. Correr es como ir de pasajero en un viaje corto, voluntario pero sin un resultado previsto. El ritmo de batería en The Passenger es un imprescindible para llevar el paso.

2.- Wau y los Arrrghs. Bli blu bla. Le falta un diente, es miope, la tiene pequeña, pero le gusta en rock and roll. Pero canta con una potencia demencial. Si no echas a trotar con esta canción, o tienes una fascitis plantar que te ha dejado totalmente impedido o no tienes sangre.

3.- Emir Kusturika and the No Smoking Orchestra. Unza Unza time. El balcánico y sus colegas acelerados te sacan del sofá y te lanzan a buscar dorsal en cualquier carrera de verano. Vamos allá. El pueblo y el polvarrón se juntan como en una prueba de esas de pueblo donde el premio para los primeros es siempre embutido.

4.- Capsula. Hit’n Miss. Cápsula es un grupo de Bilbao con un cantante argentino. Cada bilbaíno decide nacer donde quiere así que pongamos que este trío guitarrero norteño/porteño nos sirve para encabezar la lista de hoy. Un tema que los expandió por los circuitos de radio. Expandámoslos por los circuitos de correr. Horror, ¡me está poseyendo la verborrea de la radiofórmula!

5.- Green Day Feat Ramones. Outsider. Una versión más de los Ramones, el grupo que todos deberíamos usar para los intervalos y entrenamientos de calidad. Guitarreo correril despiadado. En este caso lo hacen Green Day y su versión bajo el filtro punk-trinaranjus.

6.- Madonna. Hang Up. E-lla-es-la-me-jón. Esto lo escribí no sé donde. Nada mejor para una bajada de los depósitos de glucógeno que la señora de los contoneos y las mallas de Footloose pegadas a la cacha. Además es una corredora como tú. Madonna mezcló un sample de «Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)», el éxito del grupo pop ABBA. ”Hung up” es la caña del corredor. Niégamelo, pollastre.