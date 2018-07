¿Puedes correr una carrera sin estar donde se celebra? Llega la Rexona Street Run

Seguro que te ha pasado alguna vez: ves una carrera súper chula que te gustaría correr, pero, vaya, ese día no estás en el lugar adecuado. No puedes. Ahora ya no hay problema, porque, gracias a las aplicaciones de seguimiento del rendimiento runner, podrás correrla allá donde estés.

Es lo que propone la II edición de la Rexona Street Run, organizada por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) y el Grupo Atresmedia, y que tendrá lugar en ocho ciudades españolas a lo largo de 2015.

La edición de Madrid, que se celebra este domingo 15 de marzo, contará con entre 2800 y 3000 corredores, además de con la modelo Malena Costa, que fue la encargada de presentar la prueba ante los medios. "Esta carrera es un nuevo reto, que te hará afrontar la vida de otra manera", dijo durante el acto de presentación en el Hotel Hospes.

Pero, si no puedes ir presencialmente la carrera, puedes conectar la aplicación que uses habitualmente para correr, y salir a rodar. Cuando acabes, publica tu resultado en abierto en Facebook y, si has cumplido con los 10 kilómetros y eres de los 500 más rápidos, podrás ganar una bolsa con productos de Rexona y una camiseta. Si lo vuelves a hacer en las dos siguientes carreras puedes ganar, además, un fin de semana para dos personas a Londres y un dorsal para The British 10K 2016.

Esta carrera también quiere dar una oportunidad a todos aquellos runners que les gusta el tractorismo y que, sin embargo, esprintan al final. Por ello, desde el kilómetro 9 al 10, el atleta que mejor tiempo tenga en ese último kilómetro se podrá llevar también un premio de la carrera.

Las citas que aún quedan para correr la Rexona Street Run son las siguientes:

»» REXONA STREET RUN MADRID

15 de marzo de 2015

»» REXONA STREET RUN OVIEDO

22 de marzo de 2015

»» REXONA STREET RUN ALBACETE

18 de abril de 2015

»» REXONA STREET RUN PALMA DE MALLORCA

13 de junio de 2015

»» REXONA STREET RUN Barcelona

Fecha por determinar

»» REXONA STREET RUN Zaragoza

Fecha por determinar

Si quieres apuntarte, aún estás a tiempo de hacerlo a través de la página web http://www.rexonastreetrun.com. Por el precio de la inscripción (12€), tendrás además una fantástica bolsa del corredor, que incluye una camiseta técnica de running de la marca Joma, así como diferentes regalos del patrocinador principal, la firma de desodorantes Rexona, y de los colaboradores: Aneto, Physiorelax Laboratorios Valquer y Runners World.